Le spécialiste de la location financière évolutive et opérationnelle d’équipements, à destination des entreprises, a choisi de s’associer à Crédit Mutuel Equity pour son premier LBO. Fondé en 2008, le groupe s’est fortement développé ces dernières années sous l’impulsion de son dirigeant actuel Sébastien Luyat et porté par une importante expertise dans les domaines suivants : IT, santé/médical, biens d’équipements/matériel industriel, pour atteindre près de 80 M€ de chiffre d’affaires.

Cette opération, intermédiée par Edmond de Rothschild, permet à Sébastien Luyat de prendre le contrôle du groupe en organisant la sortie de son co-actionnaire historique. Crédit Mutuel Equity accompagne cette réorganisation capitalistique en tant qu’actionnaire minoritaire avec un ticket d’investissement de 4,7 M€. Ce premier tour de table embarque également 3 managers clef : le Directeur Commercial, la Directrice Financière, et une Directrice d’Agence. Une dette levée auprès de la Société Générale complète les financements mis en place.

Une ambition forte : 100 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2022

Axialease entend poursuivre sa stratégie de croissance sur un marché bien orienté où les entreprises valorisent de plus en plus la flexibilité et les services proposés par la location financière évolutive. Sébastien Luyat ambitionne de dépasser les 100 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2022 en combinant croissance organique et consolidation d’un marché encore atomisé.

« Nous entamons une nouvelle étape dans notre développement. Les feux sont au vert. De nombreux projets sont d’ores et déjà engagés : élargissement de notre offre à de nouveaux secteurs d’activité, ouvertures d’agences (8 en France et 1 implantation en Belgique à date), poursuite de notre développement à l’Europe, nouveaux partenariats avec certains fournisseurs clés, opérations de croissances externes à l’étude… Nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur un partenaire de référence tel que Crédit Mutuel Equity dans cette phase d’accélération », explique Sébastien Luyat, Président d’Axialease.

« Axialease est un acteur agile qui offre la palette complète de la location évolutive. Nous avons été convaincus par une équipe de management résolument tournée vers la croissance - fort potentiel en organique et par croissance externe -, le digital - plébiscite de l’extranet Marylease par les distributeurs - et la solidité des relations construites avec les fournisseurs de matériels avec pour certains la création de joint-ventures. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner ce groupe afin de faire émerger un acteur incontournable du secteur », ajoute Franck Thouroude, Directeur chez Crédit Mutuel Equity.

À propos d’AXIALEASE

Fondé en 2008, Axialease est une entreprise spécialisée dans la location financière d’équipements, principalement auprès de PME et d’ETI. Axialease destine ses solutions à trois marchés : IT, santé et bien d’équipement/ matériel industriel. Axialease est présidée par Sébastien Luyat, co-fondateur. Aujourd’hui, la société couvre l’Ile-de-France, les Hauts-de-France, la Normandie, les Alpes-Maritimes, l’Occitanie, les Pays de la Loire, la Bretagne, la Provence-Alpes-Côte-D’azur et tout dernièrement la Belgique. Le groupe compte 100 collaborateurs au total. En 2018, la société a enregistré une croissance de 30%.

À propos de CRÉDIT MUTUEL EQUITY

Crédit Mutuel Equity regroupe l’ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.

Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise - de l’amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d’un véritable réseau d’entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l’assurance de bénéficier de l’expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,0 milliards d’euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’au Canada, aux USA, en Allemagne et en Suisse.