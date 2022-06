D’après nos informations, Axa IM, la filiale de gestion d’actifs de la compagnie d’assurances Axa, préparerait son retour sur le marché des ETF...

Contacté par la rédaction de Next-Finance, Axa IM n’a pas souhaité commenter cette information. Pourtant, le recrutement au mois de mars 2022, de l’ancien responsable des ETF chez Euronext, Brieuc Louchard, nous laisse supposer que ce retour est imminent.

D’ailleurs, le gestionnaire d’actifs du groupe Axa nous a déclaré : « nous avons toujours été pragmatiques et opportunistes s’agissant de l’évolution de notre organisation et de nos activités, et ajoutons de nouvelles équipes et capacités à notre organisation lorsqu’il y a une logique commerciale et un alignement d’intérêt avec nos clients (comme l’a récemment illustré le création d’AXA IM Prime, par exemple). Dans le cadre de cette approche, les ETF sont un domaine que nous pourrions envisager car nous constatons qu’en tant que véhicule d’investissement, les ETF peuvent être attractifs pour nos clients, aux côtés de notre gamme de fonds communs de placement existante ».

Un marché en plein développement

Ce retour sur le marché des ETF serait un retour aux sources pour Axa IM. En effet, la société de gestion avait quitté cette activité après la vente en 2009 à BNP Paribas Asset Management de son fournisseur de trackers baptisé EasyETF, affichant alors un encours de 1,3 milliard d’euros. Depuis cette cession, le marché des ETF n’a cessé de se développer dans le monde, y compris en Europe, les montant d’actifs sous gestion ayant dépassé la barre des 10 000 milliards de dollars à fin 2021 au niveau global d’après ETF GI.

Source : ETF GI

Une concurrence accrue

Face à un marché des ETF en pleine croissance, où les principaux gérants d’actifs mondiaux sont devenus au fil des années des poids lourds du secteur, notamment l’américain BlackRock avec iShares, il est tout à fait logique que Axa IM envisage de revenir sur ce marché. Rappelons d’ailleurs que le gestionnaire français Amundi a finalisé en ce début d’année 2022 l’acquisition de Lyxor Asset Management auprès de la Société Générale, créant ainsi l’un des principaux fournisseurs européens de trackers, avec 170 milliards d’encours répartis à travers de 300 produits disponibles sur les principales classes d’actifs.