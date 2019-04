Dans un contexte de profondes transformations de l’épargne-retraite et des opportunités de la Loi Pacte, l’émergence d’une offre large et innovante de produits ISR répond à une forte demande de la part des épargnants, à la recherche de solutions simples, responsables et performantes tant en épargne que pour la préparation de leur retraite.

Aviva renforce ainsi son engagement de longue date en faveur du développement durable, en inscrivant sa stratégie RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), « Aviva Solutions Durables », au cœur de ses ambitions de croissance

« Alors qu’Aviva est un acteur historiquement engagé sur les problématiques RSE, nous franchissons cette année une nouvelle étape. Nous proposons désormais à nos clients la gamme d’assurance-vie responsable la plus complète du marché. Offrant à la fois un accès à 25 fonds labellisés, à la seule Gestion Sous Mandat entièrement durable actuellement disponible et à un premier fonds thématique solidaire, Aviva Vie Solutions Durables est la réponse à tous nos clients désireux de donner du sens à leur épargne. Près de 1 000 de nos apporteurs ont été sensibilisés à cette nouvelle offre afin d’en faire un large succès et la référence de marché en anticipant ainsi les avancées de la loi PACTE », commente Arthur Chabrol, Directeur Général Délégué d’Aviva France et Directeur de l’Expertise Technique Vie.

Aviva Vie Solutions Durables : l’offre de produits responsable en assurance vie la plus complète du marché

« S’appuyant sur plus de 25 ans d’expérience de l’investissement responsable, les spécialistes d’Aviva Investors France ont été pleinement engagés dans cette démarche ISR. Nos équipes locales et celle d’Aviva Investors dédiée à l’ESG, qui comptera à terme près de 30 personnes à travers le monde – ont collaboré avec Aviva France pour développer la gamme Aviva Vie Solutions Durables. Cette offre de produits responsables est un des piliers de notre action en faveur de l’investissement durable. Elle compte notamment des services d’engagement et d’actionnariat actif qui permettent de répondre à nos ambitions de long terme, en tant que gérant d’actif global et responsable » complète Denis Lehman, Directeur Général d’Aviva Investors France.

16Mds€ d’encours sous gestion ISR « Best in Class » et « Thématique » à fin juin 2019

Les clients particuliers d’Aviva ont désormais accès dès avril 2019 à une sélection large de fonds intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance : 10 fonds Aviva labellisés ISR sont disponibles dans les contrats d’assurance vie, représentant un total de 4 milliards d’euros à fin avril 2019. Cette gamme de fonds labellisés sera complétée tout au long de 2019 par des fonds Aviva supplémentaires ainsi que par l’ajout de fonds labellisés ISR issus d’autres sociétés de gestion du marché français.

L’ambition d’Aviva est de devenir leader en termes d’encours labellisés ISR et sous gestion ISR : l’assureur projette en effet d’intégrer le top 5 des fonds labellisés ISR en encours en France dès avril 2019 puis le TOP 3 d’ici fin juin 2019. Par ailleurs, Aviva vise une taille d’encours labellisés d’environ 14Mds€ d’ici fin juin 2019, et 2 milliards supplémentaires sous gestion ISR pour une taille totale de 16Mds€ d’encours sous gestion ISR à fin juin 2019.

Enfin, les équipes d’Aviva ont également sélectionné des fonds labellisés ISR qui viennent compléter le large choix d’investissement ISR déjà proposé par les fonds d’Aviva Investors et d’Aviva Investors France. Les fonds thématiques de Pictet Asset Management ont été choisis afin d’offrir la possibilité d’investir dans certaines des ressources clés de notre environnement : Pictet Water, Pictet Timber, Pictet Clean Energy. Le fonds thématique Carmignac Emergents permet lui d’investir dans le financement de technologies durables ou l’amélioration du niveau de vie dans les pays émergents.

Lancement d’Aviva La Fabrique Impact ISR, un fonds « Impact Investing »

Disponible à partir du 15 avril 2019, Aviva La Fabrique Impact ISR est un fonds d’impact, avec pour objectifs la création d’emploi et le financement de l’entrepreneuriat social en France.

Ce fonds thématique a un double objectif : générer une performance financière tout en ayant un impact social et durable. Dans les faits cela signifie :

La recherche d’une performance financière en ligne avec celle des marchés d’actions de petites et moyennes capitalisations de la zone euro ;

L’investissement dans des entreprises de petites et moyennes tailles qui vont créer de l’emploi en France sur 3 ans ;

La sélection d’entreprises qui contribuent aux objectifs de développement durables (ISR) ;

Le financement d’entreprises dites d’utilité sociale ou la prise de participation dans des fonds d’impact social.

Ainsi, le fonds est constitué de 10 % d’actions non-cotées micro cap via Aviva Impact Investing France, le fonds « Économie Sociale et Solidaire » d’Aviva et de 90 % d’actions cotées small et mid cap euro ISR.

Labellisé « Finansol », label de référence de la finance solidaire depuis 1997, le fonds a pour objectif d’obtenir également le label ISR. Sa gestion est confiée à Mirova (société de gestion d’actifs spécialisée en investissement responsable, filiale de Natixis Investment Managers), qui gère les 90 % focalisés sur l’emploi, et à INCO, qui gère donc les 10 % restants via le fonds Aviva Impact Investing France.

Lancement d’une GSM Aviva Investors Solutions Durables

La Gestion Sous Mandat (GSM) est une solution de gestion particulièrement adaptée pour les épargnants souhaitant bénéficier d’une gestion active, sans disposer du temps, ou des connaissances financières suffisants.

Avec la GSM Aviva Investors Solutions Durables, Aviva Investors France construit une allocation d’actifs responsable et engagée pour trois profils d’investissement : prudent, équilibre et dynamique ; AIF détermine ainsi la proportion de chaque support par profil d’investisseur, parmi un choix de 25 supports disponibles dont les fonds labellisés ISR Aviva, et la modifie régulièrement, en fonction de l’évolution des marchés financiers.

Ces supports d’investissement bénéficient du label français ISR, du label Luxembourgeois Luxflag ou de la vérification de l’intégration des critères ESG dans le processus de sélection des titres auprès des meilleures sociétés de gestion spécialisées dans l’ISR. Cette sélection de fonds permet de couvrir l’ensemble des classes d’actifs en Gestion ISR (actions, obligations…) et une large étendue de zones géographiques (Europe, Etats-Unis, Japon, pays émergents…).

Ainsi, en souscrivant à cette gestion sous mandat, les clients ont l’assurance de bénéficier d’une allocation d’actifs 100 % responsable.

Formation et communication en soutien des solutions Aviva Vie Solutions Durables

Ces dernières semaines, plus de 1 000 apporteurs ont été formés aux enjeux de l’investissement responsable par les équipes d’Aviva France, au travers de 11 réunions organisées sur tout le territoire. Le lancement d’Aviva Vie Solutions Durables sera également accompagné, à partir du 15 avril prochain, d’une campagne marketing et publicitaire ambitieuse à destination du grand public, ayant pour objectif de sensibiliser ce dernier aux enjeux de l’épargne éthique et responsable, à travers trois messages clés (Environnement, Social, Gouvernance).

D’autres lancements d’ici la fin de l’année 2019…

Ainsi, Aviva poursuit tout au long de 2019 ses travaux afin de compléter l’offre Aviva Vie Solutions Durables afin d’en faire une offre différenciante et novatrice sur le marché. Aviva aspire à ce que ses clients puissent retrouver l’ISR dans tous les compartiments d’investissement des produits d’assurance vie et sous la plus grande diversité de types d’actifs.

En effet, en plus de la large gamme de fonds labellisés, des fonds thématiques et du GSM orientée à 100 % ISR, Aviva souhaite poursuivre ses travaux en vue de proposer de l’immobilier ISR, un nouveau fonds euro ISR et un produit structuré avec indice ISR pour la fin de l’année 2019. Cette offre se complétera également par le lancement d’un nouveau fonds thématique orienté sur la thématique du réchauffement climatique.