Robert Plaza a rejoint l’équipe en qualité de gérant de portefeuille. Il était précédemment directeur de la recherche actions chez Key Private Bank. Nick Nikitas et Adam Schmitz, qui viennent respectivement de Robert W Baird et Harris Associates, ont pour leur part rejoint l’équipe en tant qu’analystes actions. Tout comme Nick Clare, qui a rejoint l’équipe en février, ils sont rattachés à Susan Schmidt, Responsable de la gestion actions américaines chez Aviva Investors. Tous sont basés à Chicago.

Ces recrutements s’inscrivent dans le cadre du développement important des capacités d’Aviva Investors en matière de gestion actions suite à l’arrivée de David Cumming au poste de Responsable de la Gestion Actions (Chief Investment Officer, Equities) en janvier 2018. Si l’on inclut ces derniers recrutements, 18 professionnels de l’investissement ont désormais rejoint la plateforme dédiée aux actions.

Susan Schmidt, Responsable de la gestion actions américaines d’Aviva Investors, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Robert, Nick, Adam et Nick au sein d’Aviva Investors. Ce sont des professionnels de haut niveau et expérimentés qui rejoignent une équipe ambitieuse à un moment où le marché actions américain présente d’excellentes opportunités ».

David Cumming, Responsable de la Gestion Actions d’Aviva Investors, ajoute : « Ces nominations renforcent encore nos équipes de gestion solides et intégrées sur les actions américaines, britanniques, internationales et émergentes. Elles vont conforter notre capacité à proposer une offre attractive sur les actions et renforcer la génération d’idées pour l’ensemble de notre gamme de solutions d’investissement. »