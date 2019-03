Basé à Londres et sous la responsabilité de Steve Waygood, Directeur de l’investissement responsable, Paul LaCoursiere aura pour mission de piloter le processus de recherche ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) d’Aviva Investors, et notamment leur intégration et leur suivi au sein des gestions actions et crédit. Il sera co-responsable de l’équipe de recherche aux côtés de Mirza Baig, Responsable mondiale de la Gouvernance. Outre la direction des activités de vote et d’engagement (stewardship), Mirza Baig est aussi responsable de l’intégration des critères ESG au sein des portefeuilles Multi-actifs, Macro et Actifs réels.

Fort de 17 années d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, Paul LaCoursiere était, ces trois dernières années, Responsable mondial de l’analyse crédit chez Aviva Investors. Après avoir été gérant de portefeuilles obligataires pour Aviva Investors entre 2010 et 2013, il a réintégré l’entreprise en 2014 après une année chez Chicago Equity Partners en tant que Managing Director et gérant senior de portefeuilles obligataires.

Steve Waygood, Directeur de l’investissement responsable d’Aviva Investors, a déclaré : « Ces deux dernières années, nous avons considérablement renforcé nos ressources en matière de recherche ESG, expertise qui joue selon nous un rôle central dans la sélection de valeurs, la construction de portefeuilles et les rendements ajustés au risque offerts à nos clients. Paul LaCoursiere bénéficie d’une longue expérience de la gestion de fonds, de la recherche en investissement et de l’analyse quantitative, et entretient des relations de longue date avec les gérants de portefeuilles et les analystes. Fort de ce profil exceptionnel, il était le candidat idéal pour diriger l’équipe aux côtés de Mirza Baig ».

A la suite de la nomination de Paul, Oliver Judd et Kevin Gaydos ont été nommés Co-responsables de la recherche crédit, sous la responsabilité de Colin Purdie, Directeur de la gestion crédit.

Basé à Londres, Oliver Judd possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur et a rejoint Aviva Investors en 2006. Il reste responsable de l’équipe en charge des valeurs financières. Quant à Kevin Gaydos, basé à Chicago, il bénéficie également de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur et a intégré Aviva Investors en 2008. Il reste responsable de l’équipe en charge des matières premières et des valeurs industrielles.