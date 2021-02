Le 23 décembre 2020, un Euro PP bilatéral de 13 millions d’euros a été conclu avec FSD Group (Financière SNOP Dunois) entièrement investi par le fonds Aviva Investors Relance Durable France. FSD Group est un sous-traitant de l’industrie automobile de premier rang, spécialisé dans l’emboutissage, le profilage, l’assemblage et l’outillage de composants métalliques structurés.

« Cette première transaction est le fruit d’une relation de confiance de long terme entre la direction de la société familiale et notre équipe. Cet investissement est intervenu alors que l’industrie automobile a connu un rebond encourageant après l’allègement des mesures sanitaires en Europe à partir de juin 2020. Conformément à la philosophie d’investissement d’Aviva Investors Relance Durable France, la société s’est engagée à améliorer des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance spécifiques, tels que les émissions de carbone et la consommation d’eau », explique Mathieu Gonin, Responsable de la Dette Privée Corporate chez Aviva Investors France.

Nous avons de plus clôturé un nouveau financement pour Inetum (ex GFI Informatique). Il s’agit d’une participation de 8 millions d’euros dans le cadre d’un financement obligataire de 60 millions d’euros, investi via le fonds Aviva Investors Relance Durable France. Inetum est l’un des principaux fournisseurs européens de services et de logiciels informatiques.

« Notre équipe de dette privée a déjà participé en mai 2020, en plein confinement, au financement de la dernière acquisition du groupe : l’Espagnol IECISA, auprès de El Corte Ingles, à hauteur de 20 millions d’euros. Les performances prometteuses de cette acquisition ainsi que la résilience du groupe pendant la crise sanitaire nous ont conduit à envisager un nouvel investissement. En accord avec nos engagements en termes d’investissement responsable, la société a accepté d’inclure des critères ESG dans la documentation du prêt, en plus des covenants financiers », précise Mathieu Gonin.

Le fonds Aviva Investors Relance Durable France a été lancé au mois d’août dernier dans le cadre du programme Relance Durable France piloté par la FFA (Fédération Française de l’Assurance) et la Caisse des Dépôts afin de promouvoir une reprise économique durable suite à la crise Covid-19. Ses encours se montent à 130 millions d’euros à ce jour, réunis auprès d’Aviva France et de quatre autres assureurs nationaux et internationaux de premier plan.