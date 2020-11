La création de ce fonds s’inscrit dans le programme d’investissements des Assureurs, Relance Durable France, coordonné par la FFA (Fédération Française de l’Assurance) et a été sponsorisée par Aviva France à hauteur de 50 millions d’euros. Le total des engagements atteint désormais 130 millions d’euros avec le soutien de quatre autres assureurs nationaux et internationaux de premier plan, dont AG2R LA MONDIALE, HSBC Assurances France et Suravenir. Le premier investissement est prévu dans les prochaines semaines.

“Par cet investissement, notre ambition est de proposer des solutions de financement adaptées au soutien et au développement opérationnel d’entreprises françaises, favorisant leur indépendance économique, leur croissance et leur pérennité. Il s’inscrit dans la continuité d’un certain nombre d’autres initiatives menées par Aviva France ces dernières années et nous sommes très heureux d’avoir été rejoints dans cette initiative par des partenaires de référence”, se félicite Philippe Taffin, Directeur des Investissements d’Aviva France.

Aviva Investors France a fait le choix de la dette senior pour accompagner des entreprises familiales françaises ou cotées de tous secteurs (hors sociétés financières et activités exclues par le Règlement du fonds), en visant en priorité celles de petite taille, y compris les PME : 30% du fonds sera ainsi réservé au soutien aux entreprises réalisant un EBITDA inférieur à 10 millions d’euros.

“La gestion de ce fonds illustre parfaitement la raison d’être d’Aviva Investors France et notre identité de gestionnaire d’actifs filiale d’assureur : fournir à notre maison mère des solutions d’investissement adaptées et citoyennes, qui rencontrent également l’adhésion d’investisseurs au-delà du groupe”, explique Emmanuel Babinet, Président du Directoire d’Aviva Investors France.

La politique ESG d’Aviva Investors France mise en œuvre par l’équipe Dette privée corporate s’appliquera bien sûr à la gestion d’Aviva Investors Relance Durable France. Les entreprises ciblées par ce fonds devront ainsi pouvoir répondre d’engagements ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) spécifiques à chacune d’entre elles. Il s’agit pour Aviva Investors France de les aider à initier ou à renforcer une démarche responsable ambitieuse.