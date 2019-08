Diplômé d’un Magistère Banque-Finance de l’Université Paris Dauphine, Eric Chatron bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier. Il a commencé sa carrière à New York en 1997 en tant qu’analyste quantitatif chez RG Niederhoffer Capital Management. En 1998, de retour à Paris, il occupe le poste de gérant obligataire et devises chez State Street Global Advisors et à partir de 2004, il gère des portefeuilles actions européennes selon une approche « quantamentale ».

« Nous sommes ravis d’accueillir Eric Chatron au sein de nos équipes. Son expertise nous permettra d’enrichir nos process de gestion actions, en ouvrant notre gestion fondamentale à une nouvelle dimension : la gestion quantitative. Sa nomination intervient dans le cadre des importantes ambitions d’Aviva Investors pour son expertise en gestion actions au niveau mondial et s’inscrit dans une volonté de moderniser sa gestion fondamentale », assure Denis Lehman, Directeur général, responsable des gestions actifs liquides et de l’ESG chez Aviva Investors France.

L’équipe de gestion actions pan-européennes d’Aviva Investors compte désormais 10 collaborateurs et plus de 13 milliards d’euros d’encours sous gestion. Globalement, la gestion actions d’Aviva Investors représente 41 milliards d’euros d’encours sous gestion dans le monde (au 31 mars 2019).