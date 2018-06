Aviva Investors Euro Commercial Real Estate Debt II est un Fonds Commun de Titrisation (FCT) se concentrant sur le financement de la dette dans le secteur immobilier. En tant que conseil en investissement sur ce fonds, Aviva Investors France sélectionne les créances immobilières hypothécaires de premier rang adossées à des immeubles localisés en zone euro, en vue de maximiser le couple risque-rendement pour les investisseurs.

Le fonds a clôturé une première levée de fonds auprès de 4 investisseurs, dont Aviva France, pour un montant de 220 millions d’euros.

« Les résultats obtenus sur cette première levée témoignent tant de l’engagement de nos équipes que du fort appétit des investisseurs » affirme Romain Linot, Responsable de la dette immobilière euro. « Mais nous ne comptons pas nous arrêter là : dans un contexte de marché propice à l’essor des actifs réels, nous avons pour objectif d’atteindre un montant final de de 300 à 400 millions d’euros pour Aviva Investors European Commercial Real Estate Debt II. »

Le pôle dette privée d’Aviva Investors France rassemble les équipes de dette privée corporate, dette immobilière et dette infrastructure. Supervisé par Antoine Maspétiol, qui est également Responsable de l’activité dette privée corporate à l’échelle du groupe Aviva Investors, ce pôle a accueilli cinq nouveaux membres depuis 2017. Il compte désormais 12 collaborateurs à Paris.

Aviva Investors France développe une expertise dans l’univers de la dette immobilière, de la dette infrastructure et de la dette privée corporate libellée en euro. La plateforme regroupant ces trois classes d’actifs comptabilise aujourd’hui plus de 2,6 milliards d’euros d’engagements. A l’échelle globale du groupe Aviva Investors, les encours dédiés au financement de projets immobiliers, d’infrastructure et de prêts directs aux entreprises atteignent environ 25 milliards d’euros (à fin 2017).

« La dette privée est l’une des expertises phares d’Aviva Investors France. Ce closing sur la dette immobilière témoigne de nos ambitions à plus long terme : nous comptons doubler nos actifs sous gestion en dette privée dans la zone euro d’ici 2020. », explique Denis Lehman, Directeur des Gestions chez Aviva Investors France.