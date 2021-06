Conformément à l’engagement pris en 2020 au sein de la « Net-Zero Asset Owner Alliance », l’assureur poursuit ses objectifs de baisse de l’intensité carbone de son portefeuille d’investissements (-25 % à horizon 2025, neutralité carbone à horizon 2040).

En 2020, Aviva France a continué de sensibiliser ses clients aux questions environnementales et sociétales en les incitant à se saisir pleinement de ces enjeux, via leurs choix d’investissement. A cette fin, l’assureur propose à ses clients dans tous ses contrats d’épargne et de retraite la gamme « Aviva Vie Solutions Durables », comprenant entre autres les 17 fonds gérés par Aviva Investors France bénéficiant du label ISR.

Améliorer l’action sociale et environnementale durable : des objectifs tenus !

Fort d’une politique dynamique, Aviva France est allé au-delà des objectifs fixés en fin d’année dernière. Par exemple, en matière de réduction de l’intensité carbone et d’amélioration du score ESG moyen du portefeuille d’investissement, le score ESG moyen du portefeuille d’investissement poursuit sa tendance d’amélioration (6,4/10 en 2020 vs 6,3/10 en 2019).

« Malgré la crise sanitaire, Aviva France a continué de renforcer ses engagements en faveur du développement durable, en soutenant notamment l’innovation, l’entrepreneuriat et le développement méthodologique sur les sujets sociaux et environnementaux.

Aviva France a ainsi lancé, en partenariat avec La Ruche et Ventech, Alliance for Impact, un double programme de financement pour accompagner des startups de l’entrepreneuriat à impact et prendre des participations dans un grand nombre d’entre elles. Enfin, par le biais de notre partenariat avec l’Institut de l’économie positive, nous avons soutenu la création du premier label d’assurance positive, venu certifier neuf de nos produits d’assurance dommages », explique Elisabeth Aubineau, Directrice RSE & Mécénat Aviva France.

Par ailleurs, Aviva France a poursuivi ses objectifs d’élargissement de l’offre ESG-ISR mise à disposition de ses clients, avec la labellisation de 3 nouveaux fonds ISR gérés par Aviva Investors et intégrés à la gamme Aviva Vie Solutions Durables, portant le total à 17 fonds labellisés pour un encours total de 12 milliards d’euros*. Des démarches ont également été entamées pour faire labelliser des fonds immobiliers.

Aviva France entend continuer à se fixer des objectifs ambitieux

Pour les années à venir, l’assureur souhaite renforcer ses efforts dans plusieurs directions, notamment :

Réduire l’intensité carbone de son portefeuille d’investissement de 25 % à horizon 2025. Cet engagement s’inscrit dans le plan stratégique à 3 ans d’Aviva France ;

Poursuivre l'amélioration tendancielle des scores ESG de son portefeuille d'investissement ;

Investir au minimum 500 millions d’euros en actifs verts par an sur les 5 prochaines années ;

Piloter efficacement les dispositifs opérationnels pour atteindre les objectifs de la Net-Zero Asset Owner Alliance ;

Améliorer la couverture des outils ESG-Climat et développer l’intégration des enjeux de biodiversité.

Convaincu que les épargnants détiennent en réalité le pouvoir de rendre leurs investissements plus vertueux, Aviva France entend les inciter à s’en saisir. A cette fin, Aviva France continue de renforcer l’impact de ses investissements et d’étendre la labellisation de produits d’assurance responsables. Aviva France ambitionne de solidifier son partenariat avec l’Institut de l’économie positive et de continuer à labelliser ses produits d’assurance. En 2021, cette labellisation devrait concerner majoritairement des produits d’assurance automobile et santé, et progressivement couvrir la majorité de la gamme.

En ce sens, Aviva France souhaite également former l’ensemble de ses réseaux de distribution sur les sujets climatiques. Une partie importante des investissements (26 %) est actuellement gérée en Unités de Compte dont l’allocation dépend en grande partie des préférences d’investissement de ses clients. Afin d’atteindre ses objectifs climatiques, l’assureur entend former au mieux ses réseaux de distribution sur les sujets ESG-Climat.

Aviva France doit leur fournir les arguments nécessaires pour réorienter les préférences de ses clients vers des produits compatibles avec l’atteinte de ses objectifs de neutralité carbone.

Dès 2022, Aviva France animera des premières sessions de formation dans le cadre du groupe de travail « Académie ESG » lancé cette année. L’assureur déploiera également son projet « Agence Positive » à l’ensemble des agents généraux, en leur fournissant un cadre et les outils pour piloter leur propre politique RSE au niveau de leur activité.