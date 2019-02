Aviva France, l’un des principaux assureurs sur le marché français, annonce l’obtention du label Finansol, label de la finance solidaire, pour Aviva Impact Investing France, fonds d’investissement dédié à l’innovation sociale et environnementale.

Doté de 30 millions d’euros, Aviva Impact Investing France investit pour soutenir l’amorçage et le changement d’échelle d’entreprises à forte utilité sociale et environnementale, avec un horizon de placement de 5 à 7 ans.

44 entreprises ont été soutenues via ce fonds depuis sa création avec un impact mesuré et significatif : près de 6000 emplois soutenus, près de 5 millions de Mégawatts/Heure d’énergie verte financés, environ 23 000 bénéficiaires des services de santé des entreprises du fonds et près de 150 000 tonnes de déchets revalorisés.

Le respect des critères du label Finansol par Aviva France sera contrôlé annuellement par ce comité.

« Nous sommes fiers de recevoir la labellisation Finansol, qui récompense l’implication d’Aviva France en faveur de l’innovation sociale et environnementale. Nous souhaitons franchir une nouvelle étape en 2019 en proposant à nos clients la gamme de solutions d’épargne et de retraite responsables la plus complète du marché français. Après l’agrément FRPS obtenu en octobre dernier, l’octroi de ce label permet à Aviva d’anticiper les évolutions attendues dans le cadre de la loi Pacte », commente Arthur Chabrol, Directeur Général Délégué d’Aviva France et Directeur de l’Excellence Technique Vie d’Aviva France.

Parmi les investissements du fonds Aviva Impact Investing France figurent les entreprises Phénix (valorisation des déchets), Roger Voice (accessibilité technologique des personnes sourdes et malentendantes), Simplon.co (formation au numérique), Castalie (eau), Enercoop, Le Relais ou encore les Cuistots Migrateurs.

Aviva France travaille depuis de nombreuses années à l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa politique d’investissement. L’obtention du label Finansol fait notamment suite à l’obtention, en novembre dernier, du label ISR (Investissement Socialement Responsable) par 5 nouveaux fonds Aviva Investors France, filiale de gestion d’actifs du groupe Aviva.