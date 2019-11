Fondé en avril 2012 à Marseille par Olivier Mouillet, Laurent Abisset et Tom Brami, Net Reviews permet aux retailers et e-commerçants de collecter, gérer, publier et analyser des avis consommateurs authentiques. Dotée d’une équipe internationale de 90 personnes intervenant sur 44 pays, Net Reviews compte 6 000 clients - parmi lesquels de nombreuses grandes enseignes telles que But, Lacoste, Fnac/Darty ou encore Lapeyre - s’imposant comme le leader de l’avis clients en France, Espagne et Brésil.

Accélérer l’expansion de Net Reviews en Europe et sur le continent américain Olivier Mouillet, fondateur et PDG de Net Reviews, déclare : « En quelques années, Net Reviews est devenu un acteur “voix du client” leader en France, Espagne et Brésil. Nous offrons une solution tiers de confiance qui permet aux marques de collecter, gérer et publier des avis clients authentiques. Nous leur mettons à disposition une plateforme sur laquelle ils peuvent aussi analyser des données essentielles pour en savoir plus sur leurs atouts et leurs faiblesses et mieux connaître leurs clients. Nous sommes heureux de nouer un partenariat avec Providence Strategic Growth, expert dans l’accompagnement des entreprises en croissance dans le secteur du logiciel. Cet investissement va permettre d’accélérer l’expansion de l’activité de Net Reviews en Europe et sur le continent américain grâce à une croissance organique et des acquisitions stratégiques. Nous remercions M Capital et Net Angels pour leur soutien au cours des dernières années. »

Dany Rammal, Directeur général de Providence Strategic Growth complète : « La réussite de Net Reviews depuis sa fondation témoigne de l’engagement d’Olivier, Laurent et Tom et nous sommes ravis de nous associer à eux pour faire progresser l’entreprise. La réputation en ligne et la relation client sont deux points stratégiques prioritaires pour les entreprises. Net Reviews offre un modèle commercial innovant et attrayant qui renforce la confiance des acheteurs tout en améliorant la visibilité des marques, favorisant ainsi la croissance des ventes. Avec ce partenariat, Net Reviews aura accès à toutes les ressources de Providence Strategic Growth aux États-Unis et en Europe pour accélérer son développement et engager des opérations de fusions et acquisitions. Nous sommes optimistes quant aux possibilités de croissance de Net Reviews en Europe et au-delà. »

Acteur de la « customer experience », Net Reviews fait entendre la voix du client à travers le monde

Les témoignages clients jouent un rôle clé dans l’acte d’achat comme dans l’e-réputation des marques. Leur fiabilité est donc essentielle. Pourtant, d’après une enquête de la DGCCRF [1], dans 1 cas sur 3, le client laisse un commentaire sur un restaurant dans lequel il n’est jamais allé, ou attribue une note à un produit qu’il n’a pas acheté. C’est ici que Net Reviews intervient. Son engagement : publier uniquement des avis dont l’authenticité est avérée.

Depuis 2012, Net Reviews collecte les avis des sites web (expérience d’achat en ligne), des avis produits mais aussi des avis établissements (expérience en boutique physique). Afin d’en garantir la fiabilité, l’entreprise collecte uniquement les retours de consommateurs ayant réellement acheté un produit ou vécu une expérience.

Disposant de son siège à Marseille et de bureaux aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne et au Brésil, Net Reviews est aujourd’hui implanté dans 44 pays, sa solution étant à chaque fois traduite dans la langue du pays ciblé - Verified Reviews au Royaume-Uni, Australie, et Nouvelle-Zélande, Opiniones Verificadas en Amérique du Sud et en Espagne, Opiniões Verificadas au Brésil et Portugal… En France, Avis Vérifiés est leader sur le marché hexagonal avec des clients tels que Lapeyre, Oui.sncf, SFR, But…