Avec la tendance constante des grands acteurs financiers mondiaux à devenir plus efficaces en se tournant vers les prestataires de services, MFEX continue de renforcer sa position de plateforme leader de distribution de fonds indépendante et sa forte trajectoire de croissance avec la nomination de Hans-Ole Jochumsen en tant que nouveau Président et Jean Devambez en tant que CEO.

Le marché des plateformes de services de fonds européens B2B est en évolution rapide et ne cesse de croître. Le développement de la distribution transfrontalière, la recherche de meilleures performances, l’augmentation de la complexité opérationnelle et de la pression réglementaire, les défis en matière de coût et le besoin de services à valeur ajoutée sont quelques-uns des facteurs clés soutenant cette tendance. Au cours de la dernière décennie, MFEX a connu une forte croissance organique supérieure au marché, et a de solides antécédents en matière de développement de nouveaux produits à valeur ajoutée.

Depuis fin 2017, MFEX a quadruplé ses actifs sous administration et l’entreprise s’est propulsée pour devenir le deuxième plus gros acteur Européen. Aujourd’hui, MFEX est l’une des plateformes clés pour toute institution cherchant à externaliser ses opérations pour devenir plus efficace.

Après avoir consacré l’année dernière à l’intégration de nouvelles activités issues d’une croissance provenant d’acquisition et organique, MFEX est désormais fortement positionné comme l’une des principales plateformes de fonds B2B avec des actifs sous administration de 320 milliards d’euros. Plus de 350 clients institutionnels (comprenant banques et compagnies d’assurance) utilisent MFEX pour accéder à l’une des plus grandes gammes de fonds au monde avec 80.000 fonds provenant de plus de 950 sociétés de fonds, car MFEX offre une transparence totale entre les distributeurs et les sociétés de gestion.

Pour soutenir davantage cette opportunité de croissance, Hans-Ole Jochumsen et Jean Devambez ont été nommés respectivement Président du Conseil d’Administration et CEO de MFEX à compter du 1er janvier 2021.

Hans-Ole a rejoint le Conseil d’Administration de MFEX en tant que Directeur en février 2020. Il est également Président de Nordax Bank AB et Directeur indépendant de Nykredit A/S, la deuxième plus grande institution financière du Danemark. M. Jochumsen a pris sa retraite de Nasdaq Inc en 2017 après 10 ans, dernièrement en tant que Vice-Président.

Jean a rejoint MFEX en Mai 2020 en tant que Global Chief Operating Officer en provenance de BNP Paribas Securities Services. Depuis son arrivée à MFEX, Jean a dirigé l’intégration des nouvelles activités, y compris l’intégration de clients et de partenaires stratégiques, et le renforcement de la capacité opérationnelle de la société à soutenir le développement des services de distribution de fonds de base de MFEX.

Les connaissances approfondies de Jean du marché de la distribution de fonds et son expertise dans les organisations internationales, y compris dans les domaines du numériques et des FinTech, seront essentielles pour développer davantage la position de MFEX sur ses marchés stratégiques clés. En collaboration avec l’équipe de direction, il se focalisera à offrir aux distributeurs et sociétés de gestion un ensemble solide de services afin de faire croitre les opportunités commerciales dans un cadre de conformité et de gestion des risques.

Avant MFEX, Jean a passé 12 ans chez BNP Paribas Securities Services en tant que Head of Operations, Head of Product & Solutions et plus récemment, Head of Innovation and New Business Model Development.

Jean Devambez commente : « Nous sommes sur un chemin de croissance remarquable et je suis enthousiaste de devenir CEO de cette entreprise fantastique. J’ai hâte de travailler avec tous les employés pour développer davantage l’entreprise et renforcer sa position. Il existe actuellement de nombreuses opportunités sur le marché de la distribution de fonds et MFEX est parfaitement positionné pour gagner davantage de parts de marché. »

Christian Frick, membre du Conseil d’Administration de MFEX et Associé, Nordic Capital Advisors commente : « Depuis que Nordic Capital est devenu actionnaire majoritaire en 2018, MFEX a eu une croissance constante. La Société a quadruplé sa base d’actifs et MFEX a véritablement renforcé sa position en tant que l’une des principales plateformes de fonds B2B. Le Conseil est très heureux d’accueillir Hans-Ole en tant que nouveau Président et Jean en tant que nouveau CEO, et nous sommes impatients de les voir diriger l’entreprise dans sa phase de croissance continue. »