Andera Partners, société de gestion indépendante de premier plan dans le capital-investissement au travers de ses cinq équipes dédiées, Andera Life Sciences, Andera Infra, Andera MidCap, Andera Expansion et Andera Acto, a connu une année 2021 extrêmement active avec 534M€ déployés, 613M€ de produits de cessions et 632M€ levés. La société confirme son objectif de 4 à 5 milliards d’euros sous gestion en 2025, par croissance organique et par l’intégration de nouvelles équipes-métiers.

Nouvelle équipe-métier et une implantation en Allemagne : Andera Partners poursuit son développement

En 2021, Andera Partners a lancé un fonds à impact (SFDR Article 9) dédié aux infrastructures combinant performance financière et écologique, Andera Infra, qui a levé près de 100M€ en quelques mois et vise 200M€ à court terme, confirmant l’intérêt de la place pour cette thèse d’investissement et la qualité de l’équipe. Dotés d’une solide expérience dans l’investissement à impact dans le domaine des « smart infrastructures », Guy Auger et Prune des Roches dirigent les activités d’Andera Infra. Le fonds se concentre sur le secteur de la transition énergétique, en particulier la production et le stockage d’énergie propre, les solutions de mobilités douces et les centres de données écologiques. Cette nouvelle activité confirme le modèle de partnership unique d’Andera Partners et son ambition de jouer un rôle moteur dans la transition climatique.

Andera a également renforcé sa présence dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) en ouvrant un bureau à Munich, mené par l’associé Olivier Litzka. La société de gestion, très active dans la région depuis plus de 15 ans notamment à travers son activité Andera Life Sciences, a ainsi franchi une étape supplémentaire dans sa stratégie d’internationalisation. Avec la couverture actuelle de la France, de la Belgique et de l’Italie, la zone DACH représente une région européenne prioritaire pour Andera Partners, en plus de ses activités d’investissement dans d’autres pays européens ainsi qu’aux Etats-Unis.

Les actifs sous gestion s’établissent à date à plus de 3,2Mds€, soit une progression de 28% en un an, après les levées des fonds BioDiscovery 6 par Andera Life Sciences, d’Expansion 3 par Andera Expansion et de Smart Infra 1 par Andera Infra. Andera Partners vise 4 à 5 Mds€ d’actifs sous gestion à horizon 2025. Au service de ces objectifs, Andera Partners a recruté 19 nouveaux collaborateurs en 2021 pour porter ses effectifs totaux à 84 personnes.

« Nous sommes particulièrement fiers de nos performances sur l’année 2021 et nous nous réjouissons d’avoir franchi le cap des 3 milliards d’AUM. C’est un accomplissement collectif, qu’il s’agisse de nos équipes, de celles de nos participations, ou de nos souscripteurs qui nous renouvellent leur confiance » commente Raphaël Wisniewski, associé et co-gérant d’Andera Partners.

Près de 550M€ déployés par ses cinq activités

Les cinq équipes d’Andera Partners ont déployé 534M€ d’euros en 2021 à travers une trentaine d’opération. Elles ont levé plus de 632M€ et réalisé 16 cessions pour un produits de 613M€.

Andera Acto est spécialisée dans l’investissement mezzanine sponsorless dans les PME et ETI françaises. L’équipe a procédé en 2021 à 17 opérations, soit 8 investissements (DP Logiciels, Physitek, JDDG, Finalease Group Security, Legal 2 Digital, Enaco, Synacktiv et Sogetrel), 5 réinvestissements dont 4 à l’occasion de build-up (Opportunity, Passman, Bioclinic et SMB) et 4 sorties (Lease Protect, Joryf, TimeOne et Biogroup).

Andera Life Sciences est spécialisée dans le financement d’entreprises innovantes dans le domaine des Sciences de la Vie. L’équipe a réalisé 2 investissements en 2021 (Amolyt Pharma, Evommune), 6 réinvestissements, dont une introduction en bourse sur le NASDAQ (Exciva, Artios, Agomab, T-Knife, Highlife et Nyxoah) et 2 sorties (Arvelle Therapeutics, Sanifit). Les sociétés du portefeuille d’Andera Life Sciences ont initié 2 essais cliniques de phase avancée et 7 entrées en développement clinique précoce. Andera Life Sciences s’apprête à finaliser avec succès la levée de son sixième fonds.

Andera Expansion et Andera Croissance sont spécialisées dans le financement en capital des PME françaises. 2021 a été marquée par la levée de la 3e génération du fonds Andera Expansion 3 à son hard cap de 250M€ d’euros. L’équipe a procédé à 9 opérations, soit 6 investissements (TXCube, GSH, ImmoCity, MC2 Technologies, Patrimmofi et InTech Medical), 2 sorties totales (InTech Medical et Ipside) et un refinancement (ACB). Les entreprises du portefeuille ont procédé à 6 opérations de croissance externe.

Andera MidCap est spécialisée dans le financement en capital des PME et ETI françaises et européennes. L’équipe a réalisé sur l’exercice 2 investissements (KLUBB et Pusterla), 1 réinvestissement (Potel & Chabot) et 6 sorties (Infra Group, Skill & You, Minafin, The Reefer Group, Netco et Fontanel). Les sociétés en portefeuille ont réalisé 24 croissances externes dont 15 visant à accélérer leur déploiement international. Andera MidCap s’apprête à lever son cinquième fonds avec un objectif de 600M€

Andera Infra est spécialisée dans le financement des infrastructures vertes. La nouvelle équipe d’Andera Partners a amorcé la levée de son premier fonds, Andera Smart Infra 1, et a annoncé un premier closing à 84M€. L’équipe a réalisé sur l’exercice son premier investissement dans Watt&Co.

Andera Partners : au service d’une croissance saine et partenariale

Depuis plus de 25 ans, les équipes d’Andera Partners ont participé au changement d’échelle de près de 280 sociétés, en France, en Europe et en Amérique du Nord. A date, Andera Partners accompagne 98 dirigeants d’entreprises dont le chiffre d’affaires cumulé représente plus de 6,3 Mds€. Au-delà de la croissance financière, les équipes d’Andera Partners veillent également au développement d’une croissance saine et partenariale, notamment à travers l’empreinte sociale des sociétés en portefeuille. Ainsi, l’année 2021 c’est aussi pour les sociétés accompagnées par Andera Partners :

34 740 salariés

2 259 créations d’emplois

2 448 salariés actionnaires

Renforcement de la stratégie RSE

Après le renforcement de la gouvernance de la société de gestion en 2020 par la création d’un conseil de surveillance (composé d’Anne-France Malrieu, de Christian Baillet et de Jean-Louis Laurens), Andera Partners a renforcé sa stratégie RSE en recrutant une directrice RSE, Noëlla de Bermingham qui vient de prendre la Présidence de la Commission Sustainability de France Invest.

Noëlla de Bermingham, qui a rejoint Andera Partners au mois d’avril, a ainsi élaboré le premier rapport RSE d’Andera Partners, renouvelant les ambitions responsables et l’engagement de la société de gestion pour la bonne santé et le bien-être, l’égalité entre les sexes, la consommation et la production responsables et les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Plus de 20 participations ont bénéficié d’un diagnostic RSE suivi de la mise en place d’une feuille de route avec des objectifs mesurables.

Acteur responsable et engagé du capital-investissement, Andera Partners a été l’une des premières sociétés de gestion à rejoindre la plateforme Impact sur la performance extra financière des entreprises, lancée en mai dernier par Olivia Grégoire, Secrétaire d’État à l’Économie sociale, solidaire et responsable.

Andera a également renouvelé son engagement auprès de milieu associatif en créant la Fondation Andera Partners, abritée par la Fondation de France afin de fédérer les communautés et ses équipes autour d’enjeux durables.

2022, une année d’ores et déjà significative

Les équipes ont démarré l’année 2022 en s’installant dans de nouveaux bureaux situés 2 place Rio de Janeiro, dans le 8ème arrondissement, aux portes du Parc Monceau. Ce déménagement sur un double plateau de 2 500 m2 vise à accompagner la forte croissance des effectifs d’Andera Partners, qui ont doublé en à peine 4 ans.

Le renouvellement des véhicules d’investissement des activités historiques (ActoMezz 4 en 2020, Andera Expansion 3 et BioDiscovery 6 en 2021) sera achevé ces prochains mois avec la levée d’Andera MidCap 5, fonds successeur de Winch Capital 4, avec un objectif de 600M€.

« Nous gardons bien sûr en tête nos objectifs pour 2025 et allons poursuivre le renforcement de nos équipes et de notre structure. 2022, année de notre vingtième anniversaire, sera une étape marquante de l’histoire d’Andera Partners » ajoute Sylvain Charignon, associé et co-gérant d’Andera Partners.

Enfin, 2022 sera également marquée par la mise en place d’une 6ème activité au sein d’Andera Partners avec l’arrivée d’une équipe dédiée au co-investissement.