Dans le cadre des ambitions à l’horizon 2025 d’EasyVista et de sa déclinaison stratégique, cette acquisition prochaine lui permettra d’étendre davantage son offre et d’asseoir sa position de leader européen de la gestion des services et opérations informatiques. La finalisation de la transaction reste soumise aux conditions usuelles et devrait intervenir dans les prochaines semaines.

« EasyVista n’a qu’un seul objectif : « Make IT Easy » déclare Sylvain Gauthier, PDG et cofondateur d’EasyVista. « Notre stratégie pour 2025 s’appuie sur une croissance interne et externe, ainsi qu’une dynamique d’innovation produits en continu. Notre ambition est de proposer à nos clients des technologies de mesure de la performance et de la disponibilité de leur infrastructure informatique. Ceci passe par l’intégration de la technologie ServiceNav à notre portefeuille de produits - ainsi que par des outils de prise de contrôle à distance et de Self-Healing* (*processus de remédiation proactive et automatique), suite à l’acquisition récente de la technologie Goverlan. C’est une offre innovante que nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer à nos clients, car elle combine des solutions de Service Management, de monitoring, de remote control et de Self-Help, couvrant ainsi l’intégralité du cycle de vie d’un service numérique. »

Fondée en 2006, la solution ServiceNav - éditée par Coservit - est une plateforme SaaS spécialisée dans le monitoring des réseaux, de l’infrastructure informatique, du cloud et des applications. ServiceNav propose notamment le dispositif « IT Weather », qui informe les utilisateurs sur la santé des services et produits informatiques d’une entreprise. Utilisée par plus de 200 sociétés, la technologie d’Intelligence Artificielle ServiceNav de Coservit offre des capacités de maintenance prédictive ainsi qu’une analyse en temps-réel de la disponibilité et de la performance des services IT.

Au-delà de réduire considérablement le temps d’indisponibilité des systèmes, qui peut intervenir en cas de problème informatique, cela garantira également la productivité des utilisateurs ce qui, de fait, a un impact direct sur l’activité et le bon fonctionnement de l’entreprise. De plus, l’intégration fournira une vision à 360° de l’ensemble des composants de la chaîne de services, de l’infrastructure aux équipements des utilisateurs. Il est alors possible d’analyser l’impact de chaque élément dans la chaîne de production du service et donc d’offrir des capacités de Self-Heal afin de résoudre les dysfonctionnements de manière proactive et prédictive.

« EasyVista figure parmi les leaders mondiaux de l’ITSM et s’est donc imposé comme un choix naturel pour développer et améliorer ServiceNav. La complémentarité entre les produits crée une plateforme de gestion des services IT et du monitoring d’infrastructure unique en son genre sur le marché. Pour maintenir une croissance exponentielle et poursuivre son développement à l’international, nous profiterons de l’implantation géographique d’EasyVista ainsi que de sa souveraineté en tant qu’acteur français », indique François Mateo, PDG de Coservit.

EasyVista compte doubler son chiffre d’affaires et ainsi permettre une croissance et un développement exponentiels d’ici à 2025. Pour accompagner cette expansion, de nombreuses initiatives au niveau institutionnel sont également en cours, comme le lancement d’une nouvelle identité visuelle afin de faire évoluer l’image de marque avec le nouveau positionnement et l’offre produits élargie, ou encore la mise en place d’une politique de recrutement destinée à attirer les meilleurs talents.

« Avec les acquisitions de Goverlan et de Coservit, EasyVista va continuer à développer des technologies de dernière génération tout en conservant les valeurs auxquelles les collaborateurs sont attachés. Notre entreprise se transforme et veut mettre toutes les chances de son côté, c’est pourquoi nous avons pris le parti de renouveler notre image de marque avec notamment une nouvelle identité graphique et un nouveau logo » explique Nancy Louisnord, CMO d’EasyVista. « Nous souhaitons que nos clients, partenaires, employés continuent de trouver en EasyVista l’expérience, la compétence, la confiance, la loyauté et l’originalité ; toutes ces valeurs qui constituent l’ADN de notre entreprise et que nous souhaitons continuer à faire rayonner avec le lancement de notre nouvelle image de marque. »