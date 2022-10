Palatine Europe Sustainable Employment est un fonds à impact destiné à investir dans des entreprises leaders en Europe ayant déployé des politiques sociales parmi les plus responsables en matière d’emploi. Avec 3 fonds article 9 SFDR dédiés à l’emploi durable sur une dizaine accessibles en France, Palatine Asset Management devient l’un des acteurs de référence sur cette approche.

Michel Escalera, Directeur Général de Palatine Asset Management, déclare : « Intégrer les meilleures pratiques d’emploi durable constitue un atout extrêmement puissant pour la performance et la croissance des entreprises sur le long terme. Nous sommes intimement convaincus que les entreprises les plus vertueuses sur ce plan génèreront une croissance plus forte sur le long terme tout en donnant davantage de sens et de valeur aux investissements de nos clients. Cette conviction s’appuie sur une conjoncture qui a montré les limites de la globalisation et la nécessité de relocaliser les activités stratégiques en France et en Europe. Par ailleurs, nous innovons en offrant à nos clients un processus d’investissement inédit reposant sur un double filtre ESG avec un focus sur le critère social. »

Palatine Europe Sustainable Employment : un fonds européen à impact article 9 SFDR tourné vers la croissance internationale

Un fonds investissant dans les leaders européennes

Un fonds ISR, labellisé depuis 2020

Un focus sur l’emploi durable et de qualité

Une gestion croissance et qualité

Une évaluation des impacts en particulier sur l’emploi pour une plus grande transparence au sein des reportings

Palatine Europe Sustainable Employment respecte un processus d’investissement rigoureux structuré autour de trois niveaux de sélection :

Un premier filtre ISR « Best in Class » qui s’appuie sur des agences de notations V.E. et Ethifinance

Avec ensuite un focus sur le critère social avec l’appui de la société française Humpact de notations sociales spécialisée sur l’emploi en France et Europe

Enfin, une approche fondamentale reposant sur une analyse des critères qualitatifs (stratégie, management…) et quantitatifs (ratios financiers, valorisation…) des entreprises permet de réduire l’univers d’investissement de 600 valeurs à la construction d’un portefeuille concentré d’une trentaine de valeurs.

Une solide politique d’engagement

Palatine Asset Management déploie ses convictions de façon très concrète par :