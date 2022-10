La sixième génération du fonds BioDiscovery consolide la position d’Andera Partners comme l’un des principaux acteurs du capital-risque dans le domaine des sciences de la vie en Europe. Les investisseurs institutionnels historiques des fonds BioDiscovery ont choisi de renouveler leur confiance à l’équipe de gestion et en sa stratégie. Ils ont été rejoints par de nouveaux souscripteurs qui sont, pour la plupart, des fonds de fonds, des compagnies d’assurances, des mutuelles, des institutions de prévoyance, des family offices, des investisseurs privés ainsi que par des sociétés de l’industrie pharmaceutique.

Ce nouveau fonds permet à l’équipe de gestion de poursuivre sa politique d’investissement focalisée sur la construction d’un portefeuille équilibré de sociétés innovantes développant des produits thérapeutiques et des technologies médicales, à tous les stades de leur développement, en Europe et aux Etats-Unis. A ce jour, BioDiscovery 6 a déjà réalisé 6 investissements dans les sociétés Evommune, Amolyt, TargED, Tubulis, Mineralys et Imcheck.

Les associés d’Andera Life Sciences (Sofia Ioannidou, Olivier Litzka, Gilles Nobécourt, Jan Van den Bossche, Raphaël Wisniewski) commentent : « Nous sommes honorés du soutien de nos investisseurs qui renforce notre place comme l’un des principaux acteurs de notre secteur. L’accélération de notre développement témoigne de l’intérêt croissant des investisseurs pour le financement de l’innovation médicale. L’accompagnement des sociétés par Andera Life Sciences depuis plus de 20 ans se concrétise en une vingtaine de traitements à la disposition des patients et de leurs médecins. C’est ce travail que nous souhaitons poursuivre. »

Active depuis plus de vingt ans, l’équipe aura levé plus de 1,1 milliard d’euros par le biais de sa famille de fonds BioDiscovery et investi dans plus de 80 entreprises européennes et américaines de biotechnologie et de technologies médicales, devenant ainsi une référence de l’investissement dédié aux sciences de la vie en Europe. Les fonds BioDiscovery auront généré plus de quarante sorties remarquables, dont une vingtaine de sociétés cédées parmi lesquelles récemment Corvidia, Arvelle, Sanifit et ReViral et une vingtaine d’introductions en bourse dont Axonics, Nyxoah et LogicBio.

L’équipe d’Andera Life Sciences est animée par 5 associés, Sofia Ioannidou, Olivier Litzka, Gilles Nobécourt, Jan Van den Bossche et Raphaël Wisniewski. L’équipe de 14 professionnels réunit une expérience approfondie de l’industrie des sciences de la vie, du capital-investissement et du capital-risque.

L’équipe dispose d’un important réseau de partenaires internationaux, qui, couplé à son expérience, lui permet d’être ainsi un partenaire stratégique idéal pour toutes sociétés innovantes, leur fournissant à la fois un accompagnement financier et scientifique à toutes les étapes de leur croissance.

Le fonds BioDiscovery 6, classé Article 8 selon le « European Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) », a des objectifs ambitieux en matière de RSE. Par ailleurs, il contribue à l’objectif de développement durable (ODD) 3 de l’ONU, « Bonne santé et bien-être ».