Quatre ans après sa création, le start-up studio for good Imagination Machine annonce que la levée de fonds de Il Était Plusieurs Fois - l’e-shop de vêtements de seconde main pour enfants - porte le montant des fonds levés par ses start-ups à 24 M€. Plus de la moitié des start-ups à impact co-fondées par le studio a désormais réalisé au moins un tour de table. Comme pour les autres opérations, Imagination Machine a participé à cette levée de fonds.

Après Jho (protections hygiéniques bio), Beem Energy (kits solaires à installer soi-même), Les mini mondes (magazines éducatifs et jouets écoresponsables) et Vite mon marché (livraison à domicile de produits frais et locaux), c’est au tour de Il Était Plusieurs Fois (e-shop de vêtements de seconde main pour enfants de 0 à 16 ans) de lever des fonds. La start-up annonce aujourd’hui lever 4M€ pour donner un coup d’accélérateur à son déploiement.

Sur les huit start-ups co-fondées par le start-up studio depuis sa création en 2017, cinq (soit plus de la moitié) ont désormais levé des fonds. Ces huit start-ups représentent au total 150 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 15 M€.

En tant que start-up studio dont la mission consiste à co-fonder des start-ups à impact puis à accompagner leur croissance, Imagination Machine a participé a cette levée de fonds, aux côtés de SPRING INVEST, Bamboo et ENOWE, notamment.

Rob Spiro, CEO et fondateur d’Imagination Machine : « Nous sommes très fiers du parcours de Il Était Plusieurs Fois, son existence est plus que jamais pertinente sur un marché du textile qui a besoin d’alternatives de qualité à la surproduction. Au-delà de notre business model qui nous amène à maintenir la valeur de nos parts, nous participons aux levées de fonds car notre mission consiste à créer des entreprises à impact, or sans croissance forte, pas d’impact à grande échelle. Celle-ci va permettre à Il Était Plusieurs Fois d’impacter massivement les modes de consommation du grand public vis-à-vis de la mode enfantine. Ce nouveau succès nous porte dans la création de nos 10 prochaines start-ups qui auront elles-aussi des effets positifs et importants sur la société… »