Cette acquisition s’inscrit dans une volonté de développement externe avec pour objectif la création d’un groupe IREMOS innovant et l’émergence d’un leader sur le marché de la gestion des données sensibles. C’est aussi l’ambition de perpétuer le savoir-faire français en matière de sécurité des informations avec l’expertise de R/D/I+ et son logiciel Thom’AS, référent dans le secteur des industries de Sécurité et Défense.

« Acteur de la sécurité des informations, IREMOS travaillait déjà avec des institutions et des clients privés sur les enjeux de protection de données sensibles. Tout comme R/D/I+, nous œuvrons pour garantir la confidentialité et l’efficacité des outils dans un contexte où le sujet du cloisonnement et de la protection du secret est toujours plus délicat. Il nous a donc paru naturel de nous rapprocher de l’expertise de R/D/I+ pour nous permettre de dynamiser notre croissance et notre capacité d’innovation. », indique Arnaud Kremer, Président d’IREMOS.

« Je suis très heureuse de cette acquisition qui participe à la pérennisation de Thom’AS pour ses nombreux utilisateurs et permet de mettre à leur disposition des savoir-faire complémentaires et une équipe renforcée. Ma présence aux côtés d’Iremos pendant encore deux ans permettra de transmettre en douceur ma connaissance du produit et de ses utilisateurs. » exprime Carole Sorel, présidente et créatrice de RDI+.

Un accord permis par la complémentarité d’IREMOS et R/D/I+ IREMOS développe depuis 2006 des outils équipant la plupart des grands groupes et ministères pour la gestion de leurs données les plus sensibles.

Séduit par la performance des outils R/D/I+, que certains des clients d’IREMOS utilisent déjà, Arnaud Kremer, président d’IREMOS, et Carole Sorel, gérante fondatrice de R/D/I/+ ont décidé de joindre leurs expertises. Animés par une culture de la protection du secret, les développeurs d’IREMOS veille à pérenniser les activités de R/D/I+ en soutenant notamment les évolutions de la solution Thom’AS afin de répondre toujours plus efficacement aux besoins de ses clients en matière de protection du Secret de Défense.

Le logiciel Thom’AS

Grâce à cet accord, IREMOS est désormais en mesure de proposer le logiciel Thom’AS.

Celui-ci permet aux entreprises accédant, détenant et manipulant des Informations et Supports Classifiés (ISC) de gérer efficacement leurs informations sensibles.

Cet outil gère notamment l’habilitation des personnels, des annexes de sécurité et veille à la conformité des documents avec les attentes des autorités.

Il permet de :