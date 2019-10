Avec l’acquisition de Quest, le Groupe Daher est désormais en mesure de déployer toute sa gamme d’activités en Amérique du Nord :

construction d’avions

équipements et systèmes

logistique et services

Daher applique ainsi son business model performant qui englobe à la fois l’industrie et les services à l’un des plus importants marchés aéronautiques du monde.

Fournisseur majeur de services logistiques et d’aérostructures pour les principaux acteurs aéronautiques, Daher devient l’un des rares avionneurs disposant de chaines d’assemblage final sur plusieurs continents. Daher conçoit et produit en effet la gamme d’avions monoturbopropulseurs très rapides TBM dans son usine de Tarbes (65) tandis que l’avion utilitaire Kodiak est assemblé à Sandpoint, aux Etats-Unis.

« L’acquisition de Quest Aircraft s’inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à étendre notre présence en Amérique. », déclare Didier Kayat, Directeur Général de Daher. « En plus d’ajouter le Kodiak dans notre portefeuille d’avionneur, nous avons gagné un avantage concurrentiel majeur pour nos activités aéronautiques en Amérique du Nord. »

En élargissant sa gamme de produits qui intègre désormais le Kodiak et le TBM, Daher devient le 7e avionneur mondial en aviation générale et renforce sa position de leader sur le marché des avions monomoteurs turbopropulsés haut de gamme.

Le TBM est l’avion mono-turbopropulseur le plus rapide au monde avec plus de 950 appareils livrés à des propriétaires et pilotes à travers le monde. Tandis que le Kodiak est un avion multi-mission tout terrain, avec plus de 270 appareils en service dans le monde utilisés comme taxi aérien, par des opérateurs de loisirs, des entreprises, des propriétaires-pilotes et des organisations humanitaires.

« L’intégration du Kodiak dans la famille des avions de Daher, nous offre d’excellentes synergies commerciales, industrielles et géographiques », explique Nicolas Chabbert, Senior Vice President, Daher Airplane Business Unit. « En plus de sa capacité de production, le site de Sandpoint rejoint notre réseau de ventes et de maintenance, contribuant ainsi à maintenir notre avantage concurrentiel sur le segment des avions turbopropulsés. »