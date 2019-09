Dans un environnement de taux devenus négatifs, l’investissement responsable rendu aisément accessible à tous les clients investissant en unités de compte (UC) est au cœur de la stratégie de croissance d’Aviva. C’est une des priorités de sa démarche d’entreprise responsable « Aviva Solutions Durables ».

Aviva Vie Solutions Durables constitue la gamme d’assurance-vie responsable la plus complète du marché français. Elle anticipe les exigences de la loi PACTE et bénéficie d’un historique de performance financière exceptionnelle depuis son lancement au printemps dernier.

Elle comprend en particulier un fonds d’impact, Aviva La Fabrique Impact ISR, ayant pour objectif la création d’emploi et le financement de l’entrepreneuriat social en France. Dès la mi-octobre, un nouveau fonds thématique accompagnant la conduite du changement climatique sera également proposé : Aviva Investors Climate Transition European Equity.

« Concilier investissement, performance et impact sociétal est au cœur de nos ambitions stratégiques, afin de répondre aux aspirations croissantes de nos clients qui nous demandent de pouvoir donner du sens à leur épargne. En ayant lancé la gamme d’épargne responsable la plus complète du marché français avec l’offre « Aviva Vie Solutions Durables » et avec maintenant 7 milliards d’encours labellisés ISR, Aviva s’affirme toujours plus en leader du développement de l’investissement responsable. Plus que jamais l’urgence environnementale et les fractures sociales nous incitent à agir, notamment en offrant à nos clients les solutions d’épargne et de retraite qui contribueront à la construction d’un avenir durable. » souligne Arthur Chabrol, Directeur Général Délégué d’Aviva France.

Grâce à Aviva Vie Solutions Durables, les clients particuliers d’Aviva ont ainsi accès depuis avril 2019 à une sélection large de fonds intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 12 fonds labellisés ISR sous gestion Aviva Investors France sont disponibles dans les contrats d’assurance vie, représentant un total de 7 milliards d’euros. Cette gamme de fonds labellisés sera complétée tout au long de 2019 et 2020 par des fonds Aviva supplémentaires, ainsi que par l’ajout de fonds labellisés ISR issus d’autres sociétés de gestion du marché français.

Les équipes d’Aviva travaillent en effet à sélectionner des fonds labellisés ISR qui viennent compléter le large choix d’investissement ISR déjà proposé par les fonds d’Aviva Investors France. Les fonds thématiques de Pictet Asset Management ont par exemple été choisis afin d’offrir la possibilité d’investir dans certaines des ressources clés de notre environnement : Pictet Water, Pictet Timber, Pictet Clean Energy. Le fonds Carmignac Emergents permet lui d’investir dans le financement de technologies durables ou l’amélioration du niveau de vie dans les pays émergents.