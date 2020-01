Les 5 associés fondateurs de l’entreprise (siège social : Montmélian) et le management détiennent désormais plus de 70 % de son capital*. Objectif de cette opération : étoffer son offre et se déployer sur de nouveaux marchés.

En rachetant les parts (12%) détenues dans son capital par Edenred, société de services prépayés et maison-mère du Ticket Restaurant, WiiSmile fait le choix de réaffirmer son identité et de poursuivre une stratégie différenciée sur le marché des TPE et des PME. En 2020, l’entreprise se développera ainsi, sur 2 nouveaux marchés :

Les entreprises de plus de 50 salariés, auprès desquelles elle est peu présente aujourd’hui. Pour rappel : la solution proposée par WiiSmile est centrée sur l’amélioration de la qualité de vie des collaborateurs des PME et de leurs familles afin de favoriser leur engagement dans l’entreprise.

Les titres-repas dématérialisés, avec une solution innovante et adaptée aux contraintes des dirigeants d’entreprises.

A ce jour, plus de 8 000 PME ont fait confiance à WiiSmile et consacrent des budgets croissants aux avantages sociaux de leurs salariés. Elles participent en moyenne à plus de 800 euros par an aux projets de chaque famille (vacances et voyages, sorties culturelles, activités sportives et de bien-être…), au titre des activités sociales et culturelles et services à la personne.