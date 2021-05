Un premier closing réussi pour ce fonds de dette qui vise un objectif final de 20 M€

Des prêts de 3 000 à 50 000 € remboursables en 3 à 12 mois, sans garantie exigée

Un processus simple et rapide au profit des TPE grâce à l’intelligence artificielle

Avanseo, fintech agréée par l’AMF, spécialisée dans l’octroi de prêts aux entreprises, annonce avoir levé 10 millions d’euros pour le premier closing de son fonds dédié au financement de trésorerie simple et rapide des très petites entreprises (TPE) françaises.

Baptisé TPE Tréso1, le fonds vise un closing définitif à 20 millions d’euros qui seront dès à présent redistribués sous forme de prêts.

Lancée en 2017 par Amine Hebri, titulaire d’un MBA de l’INSEAD et ex-VP Corporate Finance chez BNP Paribas, Avanseo propose de financer les besoins de trésorerie des TPE, un marché de 3,7 millions d’entreprises en France – soit plus de 95% du tissu d’entreprises français. Parmi les plus touchées par la diminution de l’activité économique due à la crise du COVID 19, les TPE font également face au désengagement conjoncturel des banques. « Environ, 3 TPE sur 4 ne sont pas équipées de financement de l’exploitation ou crédit de trésorerie, malgré la mise en place depuis un an des prêts garantis par l’État. Le crédit de trésorerie représente pourtant plus de la moitié de leurs besoins de financement. On évalue ce besoin non satisfait à 20 milliards d’euros par an », explique Amine Hebri.

Avanseo fournit aux TPE une réponse en 2 heures et vire les fonds en 24 heures

Avanseo vise non seulement à combler ce besoin non satisfait par les acteurs bancaires classiques, mais plus largement à réinventer et optimiser l’expérience du prêt professionnel. Constatant que les TPE n’ont souvent ni le temps ni les ressources adéquates pour solliciter un prêt traditionnel, la fintech a mis au point une plateforme éliminant la complexité bancaire. Son processus 100% digital permet ainsi de souscrire un prêt en 5 minutes pour une réponse ferme en 2 heures et des fonds sur le compte bancaire de l’entreprise en 24 heures seulement.

Une société de gestion agréée par l’AMF pour l’octroi de prêts

La start-up s’appuie pour cela sur l’analyse automatisée de presque 10 000 points de données par demande de prêt, dont l’accès a été favorisé par la 2ème Directive Européenne sur les Services de Paiement (DSP2) (l’Open banking), un partage de données devenu obligatoire pour les banques depuis 2018. « L’intelligence artificielle est au cœur de la technologie d’Avanseo. Utilisant l’ensemble des données à disposition, l’IA permet de traiter davantage d’informations, en éliminant certains biais, et de tirer des conclusions plus pertinentes. Cela minimise à la fois le temps de traitement du dossier et les erreurs de décision », souligne Amine Hebri.

Simple et rapide, le processus de prêt d’Avanseo ne nécessite par ailleurs aucune garantie de la part des dirigeants. Ces derniers peuvent ainsi emprunter entre 3 000 et 50 000 euros sans caution. Le remboursement peut être étalé sur 3 à 12 mois, à des taux transparents compris entre 4% et 15%.

Forte de ce service inédit, Avanseo est la seule start-up technologique sur ce segment disposant de l’agrément AMF de Société de Gestion avec licence d’Octroi de prêts. Gage de sérieux, cet agrément représente aussi un avantage concurrentiel et une barrière à l’entrée conséquente sur le marché.

Un objectif de rendement supérieur à 8%

Le premier closing du FCP TPE Tréso 1 s’inscrit dans un contexte stratégique pour la start-up, alors que le rebond économique attendu à la sortie de la crise sanitaire impliquera une hausse des chiffres d’affaires et des besoins en fonds de roulement des TPE. D’une durée de vie de deux ans, le fonds a un objectif de TRI annuel supérieur à 8%.

Avanseo souhaite ainsi mettre à profit cette levée de fonds pour multiplier les prêts aux TPE françaises au cours des prochains mois. La société dispose en effet d’une clientèle très fidèle, puisque plus des trois quarts de ses emprunteurs reprennent un prêt, mais aussi d’une stratégie de parrainage efficace qui limite fortement les coûts marketing.

Augustin Sayer, Partner chez Newfund déclare : « Avanseo répond à un besoin plus que amais évident – le financement de trésorerie des TPE – avec une solution véritablement innovante s’appuyant sur l’open banking et un algorithme propriétaire dont les atouts sont perçus clairement par le client bénéficiant d’un processus simple et rapide. L’expérience du fondateur dans la banque et l’agrément AMF dont la société jouit donnent par ailleurs une longueur d’avance à Avanseo. Newfund est heureux d’aider cette jeune entreprise à poursuivre son développement et s’imposer comme la référence du prêt aux TPE. »