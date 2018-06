Auto-école.net annonce la réalisation d’une nouvelle levée de fonds de 2 millions d’euros auprès de Calcium Capital, qui l’accompagne depuis son premier tour de table en octobre 2015. L’objectif d’Auto-école.net est clair : asseoir sa position de leader sur le marché français de la formation routière en ligne, en poursuivant massivement son déploiement national.

L’expansion territoriale, priorité d’Auto-école.net en 2018

Depuis sa création il y a tout juste 4 ans, Auto-école.net s’est naturellement imposé comme l’un des acteurs majeurs sur le marché de l’éducation routière, pourtant vieillissant jusqu’alors. La société a formé près de 40 000 élèves depuis son lancement et recrute plus de 2 000 nouveaux inscrits chaque mois.

Stanislas Llurens, co-fondateur, explique : « Jusqu’en 2021, nous ambitionnons de doubler l’activité d’Auto‑école.net chaque année. Pour cela, nous devons recruter davantage de moniteurs salariés afin de mieux couvrir le territoire français. L’entreprise a passé cette année son seuil de rentabilité, cette nouvelle levée de 2 millions d’euros nous permettra principalement d’accélérer le déploiement de nos services dans 15 nouveaux départements. Les agences de Toulouse (31), Strasbourg (67), Nantes (44) et Orléans viennent ainsi d’être ouvertes et Grenoble (38) devrait, entre autres, suivre le mois prochain ».

Cette levée de fonds servira également à développer de nouveaux outils numériques de formation tout en continuant à améliorer ceux existants afin de diminuer encore les heures de conduite nécessaires à l’obtention du permis.

Auto-école.net : l’alliance de l’e-learning et des cours de conduite

Inscription, enregistrement en préfecture, paiement, apprentissage du code de la route, réservation des heures de conduite, gestion des places d’examen au permis, fiches de suivi pédagogique grâce à son équipe d’experts pédagogiques et techniques, Auto-école.net a développé une offre complète en ligne (accessible sur PC/Mac, tablettes, mobile). Si elle permet à ses élèves de piloter l’intégralité de leur formation, elle reste une véritable école avec ses agences toutes agréées, son directeur de la pédagogie, une équipe d’une centaine d’enseignants salariés et sa flotte de véhicules.

Ainsi, tout en maintenant les éléments essentiels aux auto-écoles de qualité, Auto-école.net repense l’apprentissage de la conduite :

Pour le code de la route, une plateforme numérique propriétaire misant sur l’adaptative learning a été développée. Ce logiciel mêle outils traditionnels et vidéos, conçus pour permettre une meilleure mémorisation. Des algorithmes proposent dynamiquement, à chaque élève, l’enseignement qui lui correspond le mieux.

Pour la conduite, Auto-école.net a également repensé l’organisation de la leçon. L’élève réserve en ligne et choisit le lieu de prise en charge : près de son domicile, de son université ou encore de son lieu de travail. Chaque cours de conduite est précédé d’un module d’e‑learning préparant la leçon. Les élèves bénéficient d’un tableau de bord pédagogique performant pour suivre, en ligne, leur progression en temps réel.

Grâce à son volume important de données et ses algorithmes, Auto-école.net a pu améliorer la pédagogie en créant des outils de prédiction de l’échec et de détection des faiblesses à corriger. Les résultats sont probants, la plateforme affiche des taux de réussite bien supérieurs à la moyenne nationale : 90% de réussite à l’examen du code contre 67% en moyenne, 80% de réussite à la conduite en un ou deux passages.

« Contrairement à d’autres acteurs nouvelle génération, les moniteurs d’Auto-école.net sont salariés, expérimentés, formés à nos méthodes pédagogiques modernes et à nos outils de suivi. C’est un point primordial pour l’élève, une véritable garantie d’homogénéité et de qualité de service », conclu Olivier Boutboul, co-fondateur de la plateforme. « Nous sommes attachés à la modernisation du métier de l’enseignement de la conduite tout en en respectant la réglementation et les bonnes pratiques de pédagogie et de sécurité ».