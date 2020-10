Pionnier de la modernisation du marché de la formation au permis de conduire, Auto-école.net accélère son développement sur un marché dynamique représentant chaque année 1,4 millions de candidats au permis. Les évolutions législatives récentes ont amélioré la transparence du marché et ouvrent de nouvelles opportunités pour les acteurs les plus innovants comme Auto-école.net. Plus largement, l’essor des nouvelles mobilités, qui attirent aujourd’hui 6 millions de Français et soulèvent des enjeux en matière de sécurité, ouvre tout un champ d’opportunités pour la société.

Auto-école.net annonce aujourd’hui une levée de 10 millions d’euros menée par Ring Capital, qui rejoint son actionnaire historique Calcium Capital, pour accélérer sa croissance et déployer son offre de formation partout en France sur toutes les formes de mobilité.

En combinant le meilleur de l’e-learning et de l’enseignement de la conduite grâce à l’expérience des co-fondateurs Stanislas Llurens et Olivier Boutboul, Auto-école.net a réussi la synthèse des atouts du digital et de l’humain pour devenir une edtech au modèle éprouvé. Sa croissance à rythme soutenu – Auto-école.net atteignant 15 M€ de chiffre d’affaire – témoigne de la pertinence de son service et de la confiance que lui accordent ses milliers d’élèves chaque mois.

« Notre modèle nous permet ainsi désormais d’envisager avec confiance le déploiement de nos activités sur toutes les formes de mobilité et de réaliser pleinement notre mission qui est d’accompagner tous les Français vers une mobilité plus respectueuse et responsable », explique Stanislas Llurens, CEO d’Auto-école.net.

Ayant pour ambition d’offrir à tous les usagers de la route la possibilité d’acquérir les notions indispensables à leur sécurité, les nouveaux outils de formation e-learning développés par Auto-école.net s’adressent à un public large : jeunes conducteurs, usagers des nouvelles mobilités ; municipalités, engagées dans le développement de Plan Vélos et concernées par les enjeux de sécurité dans l’espace public ; et secteur B2B, gestionnaires de flottes et entreprises désireuses d’accompagner les salariés quels que soient leurs modes de transport et soucieux d’investir dans leur sécurité.

« Nous sommes très heureux d’investir dans la 1ère edtech de la mobilité, Auto-école.net. Après une première phase de croissance et la démonstration de la rentabilité du modèle, Auto-école.net est prête à accélérer pour renforcer sa position de leadership et devenir l’acteur référent de toutes les mobilités », commente Alban de La Bretèche, Partner de Ring Capital.

« L’arrivée de Ring Capital vient, grâce au savoir-faire reconnu de ses équipes, renforcer significativement les ressources mises à dispositions d’Auto-école.net par ses actionnaires pour conduire sa mission », confirme Cédric Duchamp, Managing Partner de Calcium Capital.