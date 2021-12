Les fonds et ETF de l’univers d’investissement y sont classifiés selon une taxinomie : fonds/ETF conformes à l’article 8 SFDR, ou encore plus engagés, comme les fonds/ETF conformes à l’article 9 SFDR ou encore labellisés. Cette démarche de multigestion ISR conçoit les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) comme une source de performance durable.

L’offre est disponible au travers de différentes prestations : conseil en allocation, gestion sous mandat (comptes titres, assurance-vie luxembourgeoise FID/FIC, assurance-vie française) ou encore gestion de fonds (en ce compris pour la gestion de fonds dédiés ou sur mesure). Elle est totalement modulable selon le cahier des charges des partenaires/clients.

« Notre processus de multigestion socialement responsable, PAN-ISR, pour Programme d’Analyse ISR, a été construit pour prendre en compte toutes les dimensions de cette matière dense qu’est l’investissement socialement responsable. Sélectionner des fonds et ETF selon leur intensité ISR requiert un processus quantitatif discipliné d’étude et de suivi des supports cibles et un suivi qualitatif de l’engagement effectif des sociétés de gestion analysées. Notre équipe de gestion et de risk management a monté « PAN-ISR » avec cette ambition. Notre processus est en outre flexible car il peut s’adapter facilement au cahier des charges de nos partenaires/clients », explique Sébastien Grasset, Directeur de l’Asset Management et Membre du Directoire.

Auris Gestion réalise un scoring interne de l’intensité ISR des fonds et ETF selon une approche multifactorielle disciplinée et documentée. Ce scoring se fonde sur le positionnement des fonds et ETF parmi leurs pairs en matière d’investissement durable et aussi en matière de performance financière. Cette approche permet de garder comme objectif celui de la performance financière.

Toujours dans cette optique de flexibilité, Auris Gestion garde une véritable agilité dans l’allocation factorielle des portefeuilles ISR/ESG et ne tombe pas dans l’écueil du biais de style ou sectoriel. Les allocations ISR/ESG généralement proposées dans le marché ont en effet un biais factoriel (notamment Tech/Croissance) et, avec PAN-ISR, Auris Gestion dispose d’un outil permettant justement d’adapter l’exposition factorielle selon le cahier des charges des partenaires/clients et la lecture du cycle de marchés.

« PAN-ISR permet d’allier fonds généralistes ISR/ESG et fonds thématiques ou multithématiques axés sur un ou plusieurs des Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Par sa profondeur, il répond à un impératif : ne pas sacrifier la recherche de performance financière sur l’autel de la dimension ISR. L’univers des fonds et ETF socialement responsables s’est considérablement élargi et les multiples notions (ESG, ISR, durabilité…) et labels n’aident pas à faire le tri aisément entre l’affichage et la réalité. Surtout, il est fondamental de garder une agilité dans l’allocation factorielle des portefeuilles ISR et de ne pas tomber dans l’écueil du biais de style ou sectoriel. PAN-ISR répond à cet impératif », complète Joffrey Ouafqa, Directeur des Gestions (CIO).

Ce savoir-faire en multigestion ISR permet, en outre, de moduler l’exposition actions des allocations tout en gardant une approche socialement responsable conforme au cahier des charges des partenaires/clients.

L’offre de multigestion ISR peut être déployée sur un spectre large de profils risque/rendement : SRRI 3 à SRRI 6, et ce, toujours dans une approche sur mesure.