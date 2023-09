Dans un contexte de marché favorable à la gestion obligataire, Auris Gestion prolonge la période de commercialisation de son fonds « Rendement Sélection 2027 »

Ainsi, les investisseurs pourront souscrire dans ce fonds jusqu’au 30 novembre 2023. Cette prolongation de la période de commercialisation n’a aucune incidence sur l’échéance du fonds.

Sébastien Grasset, Directeur Général d’Auris Gestion : « Avec Rendement Sélection 2027, nous proposons certainement l’un des fonds à échéance de la place les plus défensifs et les plus adaptés au contexte de marché. A titre d’exemple, notre fonds ne comprend pas d’obligations perpétuelles. »

Suite au succès du fonds auprès des différents investisseurs (CGP, Sélectionneurs de fonds, Institutionnels) mais également face à un contexte de marché favorable pour la stratégie, il a été décidé de prolonger la commercialisation du fonds « Rendement Sélection 2027 d’une période de 3 mois.

En effet, les taux d’intérêt continuent de s’établir sur des niveaux historiquement hauts et le taux de rendement du portefeuille continue d’être en ligne avec l’objectif annoncé, à savoir celui de délivrer un rendement annualisé de 5% net de frais sur la période d’investissement.

Rappelons que l’objectif du fonds est de permettre aux investisseurs de profiter des opportunités sur le marché obligataire, dont les cartes ont été rebattues et qui offre actuellement un couple rendement/risque historique, tout en gardant un profil défensif par rapport à bon nombre de fonds concurrents de la place.

Thomas Giudici, Responsable de la gestion obligataire d’Auris Gestion : « Notre positionnement sur le segment Investment Grade permet de renforcer considérablement l’univers d’investissement du fonds. En effet, le segment Investment Grade est plus large que le segment High Yield. Par ailleurs, la prime actuelle sur le segment Investment Grade est attractive et permet d’optimiser le couple rendement / risque du fonds. »

Pour atteindre ses objectifs, « Rendement Sélection 2027 » associe une stratégie de portage qui apporte de la visibilité aux investisseurs et une forme de protection contre les chocs de marché, ainsi qu’une approche défensive qui s’articule autour de 3 axes clés :

1. Le fonds affiche un minimum de 50% de son actif net investis en obligations Investment Grade. L’exposition aux émetteurs High Yield est limitée afin de ne privilégier que les noms les plus solides. La sélection des émetteurs est très rigoureuse et aucune signature dont la notation est inférieure à B- n’est intégrée au portefeuille.

2. Les obligations perpétuelles (hybrides corporates et CoCos - Contingent Convertible bonds – notamment) sont exclues afin de conserver un fonds à échéance le plus pur possible et d’éviter le risque que les émetteurs n’exercent pas l’option de rappel avant la maturité du fonds.

3. Le portefeuille affiche une forte diversification aussi bien en matière de secteurs que d’émetteurs (environ 70 actuellement), avec une exposition géographique essentiellement aux pays de l’OCDE.

Les caractéristiques du fonds :