Au-delà de sa connaissance fine des émetteurs, Romane est aussi aguerrie sur l’analyse technique des instruments de dette. Auris Gestion a réalisé 8 recrutements depuis le début de l’année 2022 pour accompagner son développement.

Romane démarre sa carrière en 2017 chez Edmond de Rothschild Paris en tant que gérante/analyste spécialisée en dettes Financières puis elle rejoint Palatine Asset Management en février 2021 au poste de Gérante Obligataire Crédit et Monétaire.

Sébastien Grasset, Membre du Directoire et Directeur de l’Asset Management chez Auris Gestion précise : « Romane vient compléter notre dispositif de gestion financière. Aux côtés de Thomas Giudici, Responsable de la Gestion Obligataire, et de Joffrey Ouafqa, Directeur des Gestions disposant également d’une forte expertise sur les marchés obligataires. Romane apporte son expertise au bénéfice de nos fonds de gamme mais aussi de nos fonds sur mesure et portefeuilles gérés sous mandat. Romane fait partie des huit personnes recrutées depuis le début de l’année 2022 afin de maintenir la qualité de service que nous assurons à nos clients. »

Romane sera notamment co-gérante des fonds obligataires d’Auris Gestion. Elle est placée sous la responsabilité de Thomas Giudici, Responsable de la Gestion Obligataire.

Romane est titulaire d’un Master 203 Marchés financiers à Paris Dauphine.