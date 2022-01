Sa nomination est effective depuis le 3 janvier.

Basé à Paris, Aurélien est rattaché à Alexandre Maymat, responsable mondial Global Transaction and Payment Services (GTPS). Sa nomination est effective depuis le 3 janvier.

Dans ses nouvelles fonctions, Aurélien va poursuivre la stratégie de développement de Société Générale Factoring, récemment reconnue par EMEAFinance pour ses « Meilleurs Services d’Affacturage » dans les régions : EMEA, CEE, Europe et Afrique. Cette récompense célèbre l’expertise, la qualité et l’engagement sans faille des équipes année après année et à travers les géographies, ce malgré un contexte de crise sanitaire et économique particulièrement difficile.

Dotée d’une capacité d’intervention rapide en factoring et supply chain finance, Société Générale Factoring est présente dans plus de 40 pays. Avec une expertise de quarante ans dans le financement à court terme, SGF sert les besoins en affacturage d’environ 4 500 clients, de la TPE aux grandes entreprises sur tous les secteurs.

Biographie :

Aurélien Viry rejoint l’Inspection Générale de Société Générale en 1990 et est nommé Directeur adjoint de la succursale de Séoul en 1996. En 1999, il devient COO pour la région Asie du Nord. En 2001, il est nommé COO de Société Générale Securities pour l’Asie. En 2003, il revient en France pour rejoindre le département Global Equities and Derivatives en tant que Responsable du Middle Office. En 2005, il est nommé Directeur Général de GENEFIM, la filiale de crédit-bail immobilier du Groupe. En 2011, il rejoint Komercni Banka, la filiale du Groupe en République tchèque, en tant que membre du Comité de direction en charge des Risques. En décembre 2016, il est nommé Responsable des paiements et du cash management au sein de GTPS.

Aurélien est diplômé en administration des affaires de l’ESCP et en comptabilité et finance.