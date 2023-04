Aurélie Fouilleron directrice commerciale et marketing France a rejoint Swiss Life Asset Managers France en mai 2022 et joue un rôle clé dans le développement de l’offre globale en valeurs mobilières et actifs réels auprès de l’ensemble des clients institutionnels, wholesale, et des partenaires distributeurs.

Le Directoire de Swiss Life Asset Managers France est désormais composé de 5 membres, Frédéric Bôl, son président, Denis Lehman, directeur de la gestion d’actifs valeurs mobilières, Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières, Bruno Gerardin, directeur administratif et financier et Aurélie Fouilleron, directrice commerciale et marketing France. Ce Directoire élargi servira les ambitions de croissance de Swiss Life Asset Managers France qui gère au 31 décembre 2022, 58,3 Mds d’EUR d’actifs.

« Je me réjouis de la nomination d’Aurélie Fouilleron au sein du Directoire. Professionnelle expérimentée et reconnue, Aurélie saura accompagner avec talent notre plan stratégique Swiss Life 2024 et anticiper les défis qui nous attendent notamment en termes de croissance, de transformation et de responsabilité sociétale et environnementale », indique Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life Asset Managers France.

Biographie d’Aurélie Fouilleron

Aurélie Fouilleron, 44 ans, dispose d’une expérience de plus de vingt ans dans l’industrie de la gestion d’actifs. Avant de rejoindre Swiss Life Asset Managers France, Aurélie Fouilleron a occupé depuis 2007 plusieurs postes à responsabilité au sein du groupe La Française, dont Global Accounts Business Manager, Head of Business Development Central Europe (Allemagne, Suisse et Autriche) et dernièrement Sales Director Bank and Insurance. Aurélie Fouilleron est diplômée en Marketing Stratégique de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, de Neoma et de l’European School of Business (ESB - Reutlingen, Germany).