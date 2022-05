Elle accompagnera le déploiement de l’offre immobilière paneuropéenne en santé, résidentiel, bureau, logistique, hôtellerie, et infrastructures en énergies renouvelables.

“Aurélie bénéficie d’une connaissance pointue du marché européen de la gestion d’actifs. Son expérience et son implication vont permettre d’accompagner significativement notre développement en adéquation avec notre stratégie auprès de l’ensemble de nos clients institutionnels, CGP et particuliers”, déclare Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life Asset Managers France.

"Je suis ravi qu’Aurélie rejoigne Swiss Life Asset Managers et je suis convaincu qu’elle est la plus compétente pour diriger notre équipe Sales & Marketing en France, et mener à bien notre ambitieux plan de croissance.” indique Mark Fehlmann, Directeur commercial et marketing Swiss Life Asset Managers.

La nomination d’Aurélie contribuera à la réalisation du plan stratégique du Groupe dont l’objectif est d’atteindre 150 Mds CHF d’actifs sous gestion auprès de la clientèle externe fin 2024. Swiss Life Asset Managers est un acteur incontournable sur le marché français avec une offre étoffée en valeurs mobilières, actifs immobiliers et infrastructures.

Les encours gérés en France par Swiss Life Asset Managers s’élevaient au 31 décembre 2021 à 62,1 milliards d’euros tous segments de clientèle confondus.

Aurélie Fouilleron dispose d’une expérience de plus de vingt ans dans l’industrie de la gestion d’actifs. Avant de rejoindre Swiss Life Asset Managers France, Aurélie Fouilleron a occupé depuis 2007 plusieurs postes à responsabilité au sein de La Française, dont Global Accounts Business Manager, ou encore Head of Central Europe (pour l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche) et dernièrement Sales Director Bank and Insurance.

Aurélie Fouilleron est diplômée en Marketing Stratégique de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’European School of Business (ESB - Reutlingen, Germany).