La Direction Générale de La Française AM GmbH est désormais composée de Hauke Hess, Aurélie Fouilleron-Masson et Hosnia Said.

Dr Dirk Rogowski, anciennement Directeur Général de Veritas Investment, continue à travailler au sein du Groupe La Française en qualité de Directeur Général de Veritas Institutional.

Aurélie Fouilleron Masson a rejoint La Française en 2007 et depuis occupe plusieurs postes à responsabilité dont Head of Central Europe (couvrant l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche) ou encore Global Accounts Business Manager. Aurélie Fouilleron Masson est diplômée en Marketing Stratégique de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’European School of Business (ESB - Reutlingen, Germany).

En qualité de Directeur Général, elle aura la responsabilité de la stratégie de développement de La Française AM GmbH en Allemagne. "Grâce à l’appui de l’équipe locale, dédiée à la création et à la commercialisation de solutions d’investissements, et à notre présence établie, je suis confiante en notre capacité à croître sur notre marché domestique mais également à l’étranger. Ensemble, nous atteindrons les ambitions de croissance que nous avons fixées avec le Groupe", déclare Aurélie Fouilleron Masson.

Grâce à son engagement personnel et à son expertise pointue, Dirk Rogowski a repositionné Veritas Investment et ses produits dans un contexte complexe ces cinq dernières années. Avec l’ensemble de ses équipes, il a fait de Veritas Investment une société aux qualités reconnues en matière d’investissement quantitatif et a contribué à la vente de la société à La Française. En tant que Directeur Général de Veritas Institutional, Dirk Rogowski continuera à soutenir le développement du groupe La Française en Allemagne et fera la promotion de Risk@Work à l’international.

"Nous tenons à féliciter Aurélie et à remercier Dirk pour son travail. Son engagement a fait de l’entreprise ce qu’elle est aujourd’hui : une boutique respectée et établie dans les pays germanophones. Dans le même temps, nous nous réjouissons de poursuivre notre bonne et étroite collaboration avec lui en tant que Directeur Général de Veritas Institutional ", a déclaré Patrick Rivière, Directeur Général du Groupe La Française.