Augustin de Romanet, PDG du Groupe ADP (Aéroports de Paris), va succéder à Gérard Mestrallet à la présidence de Paris Europlace.

M. de Romanet a été élu, ce jour, Président de Paris Europlace, à l’unanimité du Conseil d’administration de Paris Europlace, sur proposition de son Comité de nomination, composé de Gérard Mestrallet, Président sortant, Jean Lemierre, Président BNP Paribas, membre du Conseil, et Yves Perrier, directeur général Amundi, membre du Conseil. Cette nomination pour un mandat de quatre ans sera effective à compter du 14 juillet prochain, au lendemain des Rencontres Financières Internationales Paris Europlace des 11 & 12 juillet.

Le Conseil a, également, nommé Jean Lemierre et Yves Perrier Vice-Présidents de Paris Europlace.

Gérard Mestrallet a déclaré : « Je me félicite de la nomination d’Augustin de Romanet, déjà engagé en tant que Président Directeur Général du Groupe ADP dans l’action pour développer les infrastructures et promouvoir la position de la place de Paris en Europe et dans le monde. Il saura, avec force et conviction, poursuivre et amplifier notre combat pour faire de Paris la place leader de l’Europe post Brexit. De nouvelles avancées importantes ont été faites ces deux dernières années, grâce aux réformes décidées par le Premier Ministre de l’époque Manuel Valls, puis accélérées depuis l’élection d’Emmanuel Macron, et à l’action énergique menée par Paris Europlace dans le contexte du Brexit. »

Le Conseil d’administration de Paris Europlace a salué l’implication et l’action constantes de Gérard Mestrallet aux plans français et international, pour donner un nouvel élan à la Place de Paris.

Augustin de Romanet a déclaré : « Je suis très heureux d’avoir été élu pour représenter la place de Paris et poursuivre le travail remarquable mené pour mettre la finance au service de l’économie. Dans la ligne des priorités définies par le Comité place de Paris 2020, présidé par Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances, nos priorités seront de poursuivre les travaux pour renforcer l’attractivité de la place, accélérer les chantiers liés à l’industrie de la finance, et notamment les nouveaux développements dans le domaine de l’innovation financière, des Fintech, de la finance durable et environnementale. Et d’accroître le rayonnement et l’influence de la place de Paris. »