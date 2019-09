Créée en 2014 par un médecin urgentiste et par un ingénieur expert en nouvelles technologies, la société bordelaise Exelus a réussi - en moins de deux ans - à devenir le leader de la télérégulation en France. Avec Nomadeec, commercialisée dès 2016, Exelus a acquis la confiance des professionnels de santé et conquis de nombreux médecins du SAMU Centres 15, ainsi que des intervenants sur le terrain, qui assurent ensemble l’urgence et la permanence de soins. A ce jour, Nomadeec totalise plus de 20 000 actes de télérégulation et plus d’un millier d’actes par mois, incluant téléconsultations et télé-expertises. Sa plateforme, mobile, accessible, interopérable, sécurisée et fondée sur des pratiques médicales de terrain, est à ce jour unique sur le marché de la télémédecine. Pour exemple, le CHU de Poitiers, choisi par Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, pour porter ses mesures sur l’amélioration des urgences le deux septembre dernier, utilise déjà Nomadeec depuis trois ans et demeure précurseur en matière de télérégulation.

La levée d’amorçage réalisée en 2016, d’un montant d’un million d’euros, avait été obtenue auprès d’investisseurs privés parisiens, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de Bpifrance et de la Caisse d’Epargne. Elle a permis à Exelus, parallèlement à son développement commercial en France, d’innover en portant sa solution mobile sur une technologie de réalité mixte Microsoft HoloLens, développée en partenariat avec Holoforge Interactive. Cette première mondiale, présentée lors du CES 2018 de Las Vegas, lui a offert une reconnaissance et des perspectives de développement à l’international.

Cette nouvelle levée de fonds doit permettre à Exelus de :

Assoir son leadership en France.

Poursuivre ses avancées en matière de R&D sur des projets de réalité mixte et d’IA.

Ouvrir de nouveaux marchés en Europe et en Afrique.

Si la plateforme Nomadeec est aujourd’hui le leader de la télémédecine d’urgence, elle est également utilisée dans le cadre de téléconsultations et de télé-expertises, en lien avec les services hospitaliers et les professionnels libéraux. Un EHPAD peut ainsi couvrir l’ensemble des besoins de télémédecine pour ses résidents, avec une seule solution sécurisée et intuitive.

Le financement est composé d’emprunts bancaires et d’une prise de participation minoritaire du Groupe ORPEA, leader mondial dans la prise en charge de la dépendance (maisons de retraite, clinique de rééducation et de psychiatrie, service à domicile), qui déploiera Nomadeec dans l’ensemble de ses trois-cent-cinquante-quatre établissements français d’ici à 2022.

Positionnée sur de nombreux segments de marché s’éveillant à la télémédecine, Exelus prévoit de multiplier son chiffre d’affaires par dix d’ici à 2022, et sa plateforme Nomadeec d’accueillir plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs.

« Nous nous sommes retrouvés sur une approche commune du soin avec un outil qui permet de renforcer les liens de confiance entre soignants, soignés et leurs proches. Cette solution de télémédecine facilite l’expertise médicale au chevet du patient à tout moment, ce qui est une première, en complément de la venue de médecins dans les établissements ORPEA. Notre ambition est de déployer Nomadeec dans l’ensemble de nos 354 établissements français d’ici 2022. Notre choix s’est porté sur une solution d’une grande simplicité d’utilisation, permettant d’inscrire la télémédecine dans la pratique quotidienne du soin en établissement » déclare Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Délégué en charge de l’exploitation du Groupe ORPEA.

« En France, le marché de la télémédecine connaît une accélération fulgurante, soutenue par des ambitions et une politique volontariste en la matière, notamment dans les EHPAD. Le rapprochement avec le Groupe ORPEA s’est fait naturellement car nous partageons la vision d’une télémédecine pragmatique, respectueuse des pratiques de terrain et apportant un bénéfice réel dans la prise en charge des patients dans les contextes d’urgence, comme dans le quotidien. Déployée aujourd’hui auprès des professionnels de l’urgence et des structures médico-sociales en lien avec les services hospitaliers et les médecins libéraux, Nomadeec intéresse également les pharmacies, les ERP (Etablissements Recevant du Public), le rapatriement sanitaire ou encore la médecine du travail, ce qui offre à notre entreprise des perspectives de développement importantes, sur un marché très dynamique en France comme à l’international », explique Xavier Maurin, CEO d’Exelus.