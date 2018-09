Cette entrée au capital de la société se double d’un partenariat stratégique entre les deux groupes visant à développer ensemble un portefeuille foncier dans le domaine du Coliving.

« Sharies révolutionne le marché de l’hébergement en créant des lieux de vie design et technologiques parfaitement adaptés aux nouveaux modes de vie. Les utilisateurs recherchent aujourd’hui toujours plus de flexibilité, de simplicité et de partage. La disruption immobilière du logement est en marche ! » déclare Charles Beigbeder, Président d’Audacia.

Il s’agit pour Audacia d’une première opération dans la perspective de diversifier ses activités et développer une offre immobilière à destination de ses investisseurs. Pour cela, Audacia s’appuiera notamment sur l’expertise de Joseph-Marie Absil, précédemment chez Ernst & Young et Unibail-Rodamco-Westfield.

Sharies – pionnier du Coliving, un mode d’hébergement différenciant

Créé en mars 2017 par Julien Morville et Augustin Midon, Sharies est un opérateur immobilier d’un nouveau genre, spécialisé dans la conception et l’exploitation de résidences de Coliving. La société développe et opère un concept de résidence hybride dédié au partage et au vivre ensemble. Visant une cible d’utilisateurs en recherche d’une expérience logement différenciante, Sharies propose une offre d’hébergement « Plug & Play » composée d’espaces de vie partagés, enrichie par un accès à de nombreux services de qualité (espaces forme, workshop, conférence, cours collectif, conciergerie…).

L’ensemble est dynamisé par un socle actif ouvert au public où se restaurer (au travers d’un concept de coffee-shop innovant) et travailler (via des espaces de Coworking flexibles & modulables).

Au sein des espaces de Coliving Sharies, chaque logement présente de confortables espaces privés autonomes (incluant un coin cuisine, une salle d’eau et un WC), distribués autour de généreux espaces communs où se retrouver pour cuisiner, savourer un dîner, ou simplement échanger confortablement dans un canapé…

« Nous sommes fiers d’accueillir Audacia à notre capital pour accélérer notre développement et devenir le leader du Coliving en France », déclarent Julien Morville et Augustin Midon.

Un premier espace de Coliving Sharies à Marseille et des projets en cours

Le concept imaginé par Sharies a pris forme début septembre 2018 avec la livraison de premiers espaces à Marseille. Commercialisées en quelques jours à peine, les 16 chambres proposées ont rencontré un grand succès !

Les futurs projets visés par Audacia et Sharies portent sur des volumes de 1.000 à 5.000 m², mêlant hébergements partagés et individuels, services et retail, situés au cœur de grands pôles économiques. Les investisseurs d’Audacia pourront ainsi participer à l’acquisition d’actifs immobiliers destinés à accueillir l’offre innovante de Coliving de Sharies qui en assurera la conception et la gestion.