Un TRI de 20% hors avantage fiscal pour Gallia

Célèbre marque de bière parisienne fondée en 1890, Gallia avait fait appel à Audacia en juin 2013 qui y avait investi près de 500.000 euros. Une opération destinée à renforcer ses équipes, investir dans la croissance, développer la notoriété de la marque et préparer un projet de création d’une micro-brasserie dans Paris. Autant de projets menés par Guillaume Roy et Jacques Ferté, deux entrepreneurs qui avaient relancé la marque en 2010 avec le projet d’en faire la référence des bières parisiennes.

Gallia commercialise depuis 2011 ses deux produits phares Gallia Blonde et Gallia Blanche, popularisés notamment par les cafés hôtels et restaurants de la capitale ainsi que de grands réseaux de distribution comme Monoprix. Le site de production de Pantin permet aujourd’hui de produire 5 000 hl par an, une capacité de production qui sera portée à quelques 8 000hl grâce à des investissements réalisés sur la cuverie en 2018.

Depuis 2013, la société a vu son chiffre d’affaires bondir, passant de 203.000 euros à près de 2,5 M€ en 2018. Bénéficiant à plein de cette phase forte croissance rentable, Audacia a réalisé sur cet investissement, un TRI de 20% hors avantage fiscal.

Un TRI de 10% hors avantage fiscal pour Cire Trudon

Rachetée en 1989 par Olivier Blondeau, Cire Trudon (créée en 1643 !) est spécialisée dans la conception, la fabrication, et la vente de bougies parfumées. L’entreprise fut successivement Manufacture Royale puis productrice de bougies religieuses pendant plus de 300 ans. Audacia y a investi 1 M€ en 2013 afin d’aider à finance son développement, notamment l’ouverture d’une nouvelle boutique en propre à Paris.

Cire Trudon a réussi à adapter en l’espace de quelques années son business model en capitalisant sur son histoire et son savoir-faire, développant par exemple des marques blanches pour le compte de groupes cosmétiques.

Une stratégie de diversification et de croissance qui a porté ses fruits : la société a vu son chiffre d’affaires doubler pour passer de 5,5 M€ en 2013 à plus de 10 M€ en 2018. La société emploie à ce jour une quarantaine de personnes dont douze en production. Elle commercialise ses produits à travers ses quatre boutiques parisiennes ainsi qu’à Londres, Séoul et New York. Le groupe est également présent à travers le monde via six cents points de ventes.

A l’occasion de la cession de sa participation dans Cire Trudon, Audacia a réalisé un TRI de 10% hors avantage fiscal.

Une expertise historique et avérée de l’investissement dans les PME

Ces deux cessions viennent illustrer la stratégie d’accompagnement d’Audacia en faveur de PME de secteurs traditionnels, dans le cadre de projets de développements ambitieux pour ces futurs champions de la croissance. Depuis 2008, sur un total de 300 sociétés accompagnées par Audacia, plus de 10% sont devenues des ETI. Par ailleurs, le taux de croissance moyen annuel dans ses participations a atteint 15% entre 2012 et 2016 et 5 de ses sociétés financées se sont classées parmi les 25 Champions de la croissance 2018 présentés par les Echos.