Quantonation I, qui a déjà réalisé 12 investissements, soit le plus gros portefeuille du secteur dans le monde, en Europe et en Amérique du Nord est le premier fonds au monde dédié à cette nouvelle révolution industrielle.

Pour les associés et fondateurs de Quantonation Charles Beigbeder, Christophe Jurczak et Olivier Tonneau : « Les technologies quantiques sont en passe de révolutionner des pans entiers de l’économie. Ce premier closing est une étape importante pour le fonds Quantonation I. Nous avons pour objectif d’investir dans une vingtaine de start-ups parmi lesquelles se trouvent les futurs leaders mondiaux de ce secteur ».

Quantonation I investit dans toutes les technologies quantiques : senseurs, communications et informatique quantique (logiciels et hardware) en Europe, Amérique du nord, en priorité mais aussi dans le reste du monde. Quantonation I investit très tôt dans la vie des sociétés, parfois même en les co-créant aux côtés des entrepreneurs ou scientifiques et les accompagne ensuite jusqu’à leur série A ou B.

Ce premier closing regroupe des investisseurs stratégiques comme Thales, Draper Esprit et des family offices comme Alpha Blue Ocean, ou SOPER, holding de Jean-Michel Germa, ainsi que des investisseurs institutionnels et privés du domaine de l’industrie du climate change et de la finance.

Chez Thales, Marko Erman, Chief Scientific Officer marque son enthousiasme : « Les technologies quantiques et leurs applications pour les marchés verticaux de Thales font partie de nos priorités. Elles vont en particulier révolutionner le domaine des capteurs et communications quantiques, au cœur des activités de Thales. Le partenariat avec Quantonation va dynamiser notre stratégie d’innovation, ouvrant, à côté de nombreuses collaborations que nous avons déjà avec les laboratoires académiques, de nouvelles opportunités de partenariat avec les meilleures startups quantiques. »

Ce premier closing s’inscrit dans la dynamique du plan quantique annoncé par le Président Macron le 21 janvier 2021 et montre la forte activité du secteur en Europe, pour lequel Quantonation joue un rôle essentiel dans le financement des start-ups. Il permettra notamment à Quantonation de poursuivre le développement de trois sociétés très prometteuses de son portefeuille qui lèvent à nouveau cette année : Pasqal, situé à Saclay qui conçoit un ordinateur quantique à base d’atomes manipulés par laser, Kets, situé à Bristol (UK) et Paris, qui développe des systèmes de distribution de clés quantiques, Qnami, situé à Bâle, qui développe des microscopes à force atomique de nouvelle génération. Ce premier closing permettra aussi à Quantonation de poursuivre ses investissements dans de nouvelles sociétés. Deux nouveaux investissements devraient être réalisés dans les prochaines semaines aux Pays-Bas et aux Etats-Unis.