Forte d’environ 1600 magasins de tous formats (hypermarchés, supermarchés, ultraproximité et activités digitales), Auchan Retail Italia qui opère sous les marques Auchan et Simply, en propre ou en franchise, dispose de fortes positions géographiques complémentaires de celles de Conad.

Pour Edgard Bonte, président d’Auchan Retail : « en réunissant, par cette cession, les expertises des équipes de Conad et d’Auchan Retail Italia nous avons la volonté d’améliorer la situation actuelle difficile pour les activités d’Auchan Retail en Italie et de permettre à Conad de poursuivre par cette acquisition son ambitieux plan de développement dans le pays. C’est pour les équipes d’Auchan Retail Italia l’opportunité de rejoindre un acteur italien désormais leader sur le marché et à la forte dynamique commerciale ». Cette acquisition ne sera définitive qu’à l’issue de l’accord de l’autorité italienne de la concurrence.

Cette opération ne concerne pas les 33 supermarchés non-franchisés situés en Sicile et les 50 drugstores Lillapois. De plus, les galeries commerciales dans lesquelles figurent les magasins Auchan ou Simply cédés à Conad continueront d’être exploitées par Ceetrus qui poursuit par ailleurs son activité en Italie.