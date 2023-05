Les actifs des fonds d’obligations durables ont été multipliés par 11 au cours de la dernière décennie, atteignant 516 milliards de dollars au niveau mondial à la fin de 2022, dont 23 % concernent des fonds passifs.

Les fonds d’obligations vertes constituent le segment le plus mature de cet ensemble, tant en termes d’encours que d’ancienneté, mais ils ont jusqu’à présent connu des fortunes diverses, avec une sous-performance significative en 2022, due en grande partie à leur duration plus longue que celle de leurs homologues traditionnels. Par ailleurs, les obligations sociales, durables et les Sustainability-Linked bonds ont constitué un terrain moins propice pour le lancement de fonds dédiés.

Evolution sur 10 ans des fonds d’obligations durables au niveau mondial

"Jusqu’en 2022, les fonds d’obligations vertes ont connu une période relativement calme de rendements positifs et de faible volatilité par rapport aux produits obligataires conventionnels. Cette relation s’est toutefois inversée l’année dernière, les fonds d’obligations vertes ayant enregistré des pertes plus importantes et une plus grande volatilité en 2022, en raison de la duration moyenne supérieure des obligations vertes." explique Mara Dobrescu, Responsable de la recherche des fonds obligataires, Morningstar.

Lancement de fonds d’obligations durables sur 10 ans

Les principales conclusions de l’étude sont :