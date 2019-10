Fidèle à sa stratégie de développement, Attestation Légale, spécialiste de la gestion simplifiée des données de conformité des entreprises, entre au capital de Subclic, plateforme de simplification de la gestion des documents de sous-traitance sur les chantiers de construction, à hauteur de 20%. Cette alliance s’inscrit dans la démarche de “constellation” initiée par Attestation Légale, en 2016, afin d’apporter des réponses concrètes à des problématiques sectorielles identifiées collectivement par les acteurs du BTP. L’objectif, avec cette entrée au capital de l’entreprise lyonnaise dans la start-up marseillaise, est aussi de proposer à ses 28 000 PME clientes un service complémentaire dans la gestion de leurs propres sous-traitants.

Une prise de participation fondée sur l’intelligence collaborative, au service des acteurs du BTP

“Notre alliance avec Subclic fait pleinement sens pour les acteurs de la construction et du BTP, en particulier pour les PME qui sont nos clients principaux et sont peu ou mal équipées, dès lors qu’il s’agit d’outils en ligne ou collaboratifs. Ce qui nous guide aussi, outre l’amour du client, c’est le partage des valeurs et une vision commune de nos métiers. Cette alliance nous permet ainsi de plugger le dossier administratif dans tous les outils, partout où il doit être, notamment dans les transactions et les demandes d’agrément, ce qui n’était pas le cas avant qu’ALG soit connectée à Subclic. Cela représente une véritable valeur ajoutée pour nos clients en leur apportant de plus en plus de services liés pour sécuriser et simplifier leur chaîne de sous-traitance.” explique Renaud Sornin, co-fondateur et PDG d’Attestation Légale.

“Nous avons trouvé avec Attestation Légale une véritable complémentarité. Tant au niveau des valeurs que nous partageons, qu’au niveau de la solution technique que les deux services proposent aujourd’hui. Et nous sommes chanceux d’avoir également trouvé un mentor auprès d’Attestation Légale dont le réseau et l’expérience seront une force motrice considérable pour le développement de Subclic.” indique Benjamin Guy, co-fondateur de Subclic.

Interopérables et synchronisées, les solutions Attestation Légale et Subclic se définissent comme le Facebook Connect des entreprises de la construction et du BTP. L’utilisateur peut passer d’une plateforme à l’autre, grâce à un login unique et des dossiers administratifs implémentés directement sur les deux interfaces. “Cela représente une alternative notable par rapport aux autres plateformes indépendantes les unes des autres, ” complète Renaud Sornin.

A propos d’Attestation Légale

Dernier entrant sur son marché, Attestation Légale est devenu leader en cinq ans, avec plus de 28 000 entreprises clientes et 16 000 donneurs d’ordres. 100 nouveaux clients rejoignent le réseau chaque semaine. Système complet de gestion des informations liées à la conformité, Attestation Légale se charge de collecter, numériser, authentifier, diffuser, mettre à jour et archiver l’ensemble des données et documents administratifs (légaux, financiers, sociaux et juridiques).

Objectif ? Constituer un dossier administratif unique, « une fois pour tous » ! Grâce à ce service en ligne, le quotidien des entreprises est simplifié, leurs relations clients-fournisseurs sont sécurisées et pérennisées.

En hypercroissance depuis sa création, Attestation Légale compte 102 collaborateurs et prestataires pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 6,5 millions d’euros en 2019, et fait partie des 4 start-up labellisées 3 fois consécutives Pass French Tech en 2015, 2016 et en 2017. Attestation Légale a été classée 122e au classement européen des champions de la croissance du Financial Times. Le siège social de l’entreprise est situé à Lyon.