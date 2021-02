Atream, société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et privateequity, annonce ce jour avoir signé l’acquisition des murs du club devacances « Le Domaine de Mousquety » situé à L’Isle-sur-la-Sorgue (84), auprès du groupe Belambra Clubs, leader des clubs de vacances en France. Une acquisition réalisée pour le compte de la SCPI Atream Hôtels, 1ère SCPI dédiée à l’immobilier hôtelier.

À travers cette opération, Atreams’engage dans un vaste programme de montée en gamme qui permettra au Domaine de Mousquetyde rejoindre l’offre « Belambra Clubs Sélection ».

Situé à L’Isle-sur-la-Sorgue, dans le Lubéron, à 30 minutes de la gare TGV d’Avignon et à 1h de l’aéroport de Marseille, le Club Belambra « Le Domaine de Mousquety » offre à ses clients une expérience haut de gamme dans un parc de 22 hectaresau bord de la Sorgue.

Cette opération illustre le savoir-faire et les convictions d’Atreamen matière d’investissement touristique : la sélection d’emplacements d’exception et le choix d’exploitants développant des offres et des services répondant aux attentes de leurs clients.

Elle s’inscrit par ailleurs dans la poursuite de la stratégie d’investissement d’Atream sur le segment des villages vacances en France et en Europe, loués au travers de baux long terme à des exploitants de référence et aux enseignes solides.

« Avec cette nouvelle acquisition, la SCPI Atream Hôtels renforce son patrimoine immobilier dédié à l’industrie touristique en France et poursuit ainsi sa stratégie. Nous nous réjouissons de nouer à cette occasion un premier partenariat avec le groupe Belambra, leader des clubs vacances en France. Nous sommes par ailleurs ravis d’avoir bâti via cette opération une solution d’investissement long terme au service de nos clients. Preuve s’il en fallait qu’Atream permet, par ses investissements, de contribuer à l’attractivité, plus que jamais essentielle, de la France et de ses régions. » commente Pascal Savary, Président d’Atream.

Frédéric Le Guen, Président de Belambra Clubs, complète : « Très heureux de ce premier partenariat avec Atream, leader des investissements touristiques en France. Le club du "Domaine de Mousquety", situé au cœur de la Provence à L’Isle-sur-la-Sorgue, concentre tous les éléments de ce que nous pouvons offrir de meilleur chez Belambra Clubs. Des animations pour tous, des activités variées pour les enfants et les adolescents, un espace bien-être, une restauration savoureuse. Equipé d’un business center, il permettra également d’accueillir une clientèle séminaire exigeante. Ce site entièrement piéton jouit d’un emplacement unique dans un cadre d’exception. Il permet ainsi de répondre à l’attente grandissante des clients de renouer avec des vacances tout inclus dans un magnifique environnement naturel. »