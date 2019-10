Créée en 1941, l’ERMITAGE est une école privée internationale laïque. Située dans le cadre exceptionnel du parc de Maisons-Laffitte, l’ERMITAGE accueille plus de 1 500 élèves de plus de 75 nationalités différentes dès le primaire jusqu’à la terminale et propose un internat mixte pour les élèves internationaux.

Les élèves de l’ERMITAGE bénéficient d’un encadrement privilégié et de programmes éducatifs d’excellence. Ecole pionnière de l’éducation internationale bilingue depuis plus de 75 ans, l’ERMITAGE propose une pédagogie reconnue qui prépare à réussir aussi bien les examens nationaux français (brevet, baccalauréat général, baccalauréat option internationale) que des examens internationaux (International Baccalaureate) ouvrant la porte à de prestigieuses écoles et universités en France et à l’étranger.

ATOUT CAPITAL a conseillé l’un des actionnaires du Groupe l’ERMITAGE pour la cession de sa participation (50%) à PLATINA EQUITY SOLUTIONS.

A cette occasion, les deux actionnaires familiaux cèdent leurs participations au profit d’un nouveau tour de table mené majoritairement par PLATINA EQUITY SOLUTIONS qui entend assurer la pérennité du programme éducatif développé à l’ERMITAGE tout en poursuivant le développement de l’établissement grâce à des moyens financiers renforcés et une politique de croissance externe ciblée.