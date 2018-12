L’industrie 4.0 désigne une nouvelle génération d’usines et d’appareils de production connectés, robotisés et intelligents. Elle implique une nouvelle manière de concevoir la production, avec l’innovation comme préalable afin d’apporter flexibilité et adaptabilité. Cette mutation majeure doit permettre d’optimiser la productivité grâce au digital et offrir aux consommateurs des produits uniques et personnalisés.

Après la mécanisation de la fin du 18ème siècle, la production de masse de la fin du 19ème siècle et l’automatisation des années 70, l’industrie 4.0 est considérée comme la « 4ème Révolution Industrielle ». Elle modifie en profondeur les systèmes de production en s’appuyant notamment sur l’automatisation, les échanges de données, le cloud, les systèmes cyber-physiques, les robots, le Big Data, l’intelligence artificielle et l’internet des objets. Les impacts de l’Industrie 4.0 sont économiques mais également sociétaux, politiques ou environnementaux.

Pionnier en France sur cette thématique, Athymis Gestion, épaulé par ACG Management en tant que commercialisateur du Fonds, souhaite proposer un portefeuille d’actions internationales permettant d’exploiter toute la chaine de valeur liée à l’industrie 4.0. L’univers d’investissement comprend aussi bien les fournisseurs de solutions que les utilisateurs de ces innovations, quand les processus de l’Industrie 4.0 prennent une part significative de leur activité.

ATHYMIS ACG Industrie 4.0 sera ainsi un fonds de « mega-trends » investi sur plusieurs tendances fortes, gage de diversification. Il s’agit d’un fonds d’actions internationales capable d’aller chercher les meilleures entreprises.

Le fonds ATHYMIS ACG Industrie 4.0 est prévu pour un lancement commercial le 30 novembre.

« A travers ce fonds, notre expertise en gestion de fonds thématiques et celle d’ACG Management dans le non coté ayant pour vocation de faire émerger les talents de demain, sont regroupées pour proposer un fonds investissant dans une thématique d’avenir présentant un large choix d’entreprises. La 4e révolution industrielle n’en est selon nous qu’à ses débuts et c’est avec enthousiasme que nous prenons part à cette mutation à travers notre recherche, notre sélection de valeurs et notre gestion active », précise Stéphane Toullieux, Président d’Athymis Gestion.

« La qualité de la gestion d’Athymis Gestion et sa capacité à détecter les opportunités des entreprises participant aux méga-trends nous a particulièrement séduit. De même nos deux sociétés de gestion sont spécialisées dans le financement de l’innovation et sont très attentives à la qualité du management et la présence de barrières technologiques à l’entrée dans le choix rigoureux de leurs investissements ; notre partenariat fondé sur une complémentarité naturelle « coté - non coté » nous est apparu comme une évidence », indique Wladimir Mollof, Président du Conseil de Surveillance d’ACG Management.