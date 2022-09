La néo assurance des filières agricoles et Insurtech de l’année 2021

Atekka propose une assurance agricole nouvelle génération qui associe innovation technique et technologique pour un accompagnement sur-mesure au plus proche des besoins réels du terrain. Atekka est plus digitale, plus efficace, plus transparente, plus rapide et centrée sur le service en s’appuyant sur une relation de confiance renouvelée avec les coopératives et négoces agricoles. La société a gagné le prix d’insurtech de l’année 2021 remis par le pôle de compétitivité international « Finance-Innovation ».

Antoine Poupart, président fondateur d’Atekka déclare “Le contexte météorologique de l’été 2022 prouve, une nouvelle fois, la nécessite de protéger les agriculteurs pour assurer la souveraineté alimentaire de la France. Avec déjà 180 000 hectares assurés, cet investissement va nous permettre d’accélérer le développement de l’assurance paramétrique, mais également de lancer de nouvelles offres d’assurances, en France et à l’international”.

Assurance agricole pour toutes les agricultures, une nécessite pour la souveraineté alimentaire de la France

La canicule, la sécheresse, les incendies de l’été 2022 ont une nouvelle fois démontré la réalité des risques climatiques. Aussi le modèle innovant proposé par Atekka facilite l’accès à l’assurance à tous les acteurs des secteurs agricole et agroalimentaire, depuis les semenciers jusqu’aux transformateurs. En assurant les filières, Atekka protège les revenus des professionnels du monde agricole et participe à la souveraineté alimentaire de la France.

Laurent Martel, directeur général de Bioline by InVivo commente : “En proposant une offre globale de solutions et de services durables et innovants, Bioline by InVivo améliore la performance des agricultures et leur permet de sécuriser leurs revenus. L’assurance proposée par Atekka, société incubée avec succès au sein de notre groupe, fait naturellement partie des leviers innovants au service de la 3e voie de l’agriculture portée par les équipes de Bioline France”.

Une levée de fonds pour accélérer le développement de l’offre assurantiel d’Atekka

Cette levée de fonds, de 4,9 millions d’euros, réalisée auprès du management d’Atekka (majoritaire), de Agro Invest et de Bioline by InVivo (division agricole du groupe InVivo), a pour objectif d’accélérer le développement de l’assurance paramétrique, en investissant dans la R&D, des partenariats stratégiques, la plateforme digitale & les API. A court-terme ces investissements permettront également le lancement de nouvelles offres (protection juridique pour les agriculteurs, assurance du machinisme agricole), de renforcer le service aux assurés par le recrutement d’équipes dédiées à la relation de proximité et enfin d’entamer son développement à l’international, en commençant par le Benelux.

A ce titre, Charlotte Guilhot, directeur de participations chez Agro Invest, ajoute : “Nous sommes convaincus que la structuration des filières, avec des relations équilibrées et durables entre l’ensemble des acteurs, est un facteur clé de la réussite des entreprises agroalimentaires. Ainsi, nous nous réjouissons de cette opération qui traduit notre volonté de contribuer au développement durable d’un écosystème industriel autour d’une agriculture ambitieuse et responsable, résolument tournée vers l’avenir.”