Astrachain a créé SPLIT, la première solution omnicloud décentralisée de stockage de données, basée sur la technologie blockchain

Astrachain, expert dans la protection des données, annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros. L’objectif d’Astrachain est de redonner aux organisations le contrôle sur leurs données, avec sa solution SPLIT qui permet de chiffrer, fragmenter, stocker et partager des fichiers en combinant sécurité et productivité. La start-up est ainsi en conformité avec les recommandations de l’European Data Protection Board.

Une levée de fonds pour donner un coup d’accélérateur à la start-up

L’équipe d’Astrachain a levé plus de 2 millions d’euros, notamment auprès de Newfund, Stéphane Courbit, Robert Tran Van Lieu, Sébastien Hugot et un cercle de business angels du secteur, avec le soutien financier de Bpifrance.

« Avec l’augmentation des menaces de hacking, je suis convaincue que la sécurité doit être intégrée à la modernisation des outils, en accompagnant le move-to-cloud, la collaboration et l’adoption de solutions SaaS. Dans cette perspective, Astrachain SPLIT est une solution à la pointe de ce qui existe sur le marché, qui permet de mettre en sûreté les données tout en maintenant les plus hauts niveaux d’efficacité opérationnelle. Cette levée de fonds va nous permettre de réaliser nos ambitions et de démarrer notre expansion internationale » exprime Yosra Jarraya, co-fondatrice & CEO, Astrachain.

Une équipe complémentaire consciente des enjeux de la sécurité en entreprise

Dans son aventure entrepreneuriale, Yosra Jarraya (CEO) est accompagnée de Gilles Seghaier (CTO) et Yahya Jarraya (CRO), ainsi que d’une équipe dynamique et experte de plus de 15 personnes. Yosra a une carrière d’avocate internationale et connaît parfaitement les enjeux de protéger et garder et le contrôle des données sensibles, ce qui complète parfaitement les compétences techniques et commerciales de Gilles et Yahya, qui ont travaillé sur des sujets stratégiques au sein d’éditeurs de logiciels de renom.

« Nous avons été séduits par Yosra, Gilles et Yahya, co-fondateurs d’Astrachain et leur équipe. Leur dynamisme, leur vision très structurée du marché et la pertinence de la solution SPLIT pour les entreprises ont motivé Newfund et les Business Angels pour investir dans cette société innovante. Nous sommes très heureux et fiers d’être aux côtés de l’équipe Astrachain » déclare Anne-Sophie Nédellec, partner, Newfund.

Les fonds permettront à Astrachain d’accompagner les organisations en quête de sûreté et d’efficacité opérationnelle, notamment les gouvernements et les secteurs liés à la santé, aux banques, assurances, cabinets d’avocats, experts-comptables, et éditeurs de logiciel. La start-up continuera aussi à améliorer son outil SPLIT en réalisant des partenariats complémentaires avec des clouds certifiés. Elle envisage aussi de procéder à des recrutements d’experts de haut niveau (architectes, développeurs, commerciaux), nécessaires pour l’expansion à l’international. Enfin, Astrachain confirmera ses efforts actuels en termes d’inclusion, de RSE et d’actions caritatives, notamment dans le cadre du mouvement international Pledge 1% (https://pledge1percent.org) et de l’adhésion de Yosra à SISTA Entrepreneures.

Les risques cyber sur les données n’ont jamais été aussi élevés

La protection des données est une préoccupation majeure pour les entreprises de toutes tailles. En effet, alors qu’en 2018, environ 4,5 vols de données étaient commis chaque jour, ce chiffre est passé à 7 par jour en 2020. Plus généralement, les attaques par rançongiciel ont fortement augmenté : l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a ainsi noté sur deux ans une hausse de 92% des demandes d’intervention des entreprises pour contrer ce type d’attaques.

Selon l’édition 2020 de l’Observatoire de la confiance numérique, la cybersécurité représente en France 13 milliards d’euros de chiffre d’affaires et est en forte croissance (+56% sur ces trois dernières années). Ce secteur dégage 6,1 milliards d’euros de valeur ajoutée et emploie 67 000 personnes. Le marché mondial de la cybersécurité devrait représenter 150 milliards de dollars en 2023.

Une solution innovante et complète

Grâce à sa technologie propriétaire SPLIT de fragmentation et répartition des données sur plusieurs lieux de stockage, Astrachain permet aux entreprises et aux gouvernements de répartir leurs données sensibles et leurs applications sur plusieurs services clouds, sans entamer les performances d’accès. L’efficacité opérationnelle des organisations (collaboration, move-to-cloud, adoption de solutions SaaS) est ainsi renforcée avec un gain majeur dans la sûreté et la confidentialité de leurs données, grâce à la technologie blockchain. Il devient impossible pour une entité malveillante de collecter les données et d’en faire usage.