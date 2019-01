A la suite d’une très forte demande, provenant à la fois d’investisseurs historiques et de nouveaux investisseurs, le fonds a été significativement sur-souscrit, et l’unique « closing » est intervenu seulement trois mois après le lancement de sa souscription. Le fonds a ainsi atteint deux fois la taille de son prédécesseur Astorg VI, qui est investi à plus de 80%.

Astorg VII a été souscrit par un groupe d’investisseurs de nature très diverses, notamment de fonds de retraite (32%), de gestionnaires d’actifs (21%), de compagnies d’assurance (16%) et de Fonds Souverains (10%), situés en Europe (58%), en Amérique du Nord (29%) et en Asie (13%).

La demande exprimée par les investisseurs historiques a dépassé à elle seule l’objectif initial de levée de 3,2 milliards d’euros, et plus de 90% de ces investisseurs ont souscrit au nouveau fonds.

Au cours des 20 dernières années, Astorg est devenu un des leaders européens du Private Equity, par la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement unique ciblant des entreprises détenant de fortes parts de marché mondiales dans des secteurs de niches, en B2B. L’équipe d’Astorg, qui compte 80 collaborateurs de 14 nationalités, dont 42 professionnels de l’investissement, basés à Luxembourg, Paris, Londres, Francfort et Milan, restera fidèle à cette stratégie d’investissement pour déployer le fonds Astorg VII. Le fonds sera investi principalement dans des entreprises européennes, d’une valeur comprise entre 200 millions et 2 milliards d’euros, mais aussi plus occasionellement aux Etats-Unis, notamment dans les secteurs de la santé et du software.

Astorg jouit de solides performances depuis plus de 20 ans, indépendamment des cycles économiques ou financiers rencontrés.

Sur les 34 investissements qui ont été cédés depuis sa création, Astorg a généré un taux de rendement moyen annuel sur capitaux investis de 27,1% brut et un multiple moyen sur capitaux investis de 2,6x., ce qui atteste de la pertinence de sa stratégie d’investissement et de l’expertise et des compétences de son équipe.

Thierry Timsit, CEO et Managing Partner, déclare : « Astorg VII marque une étape importante de notre développement, en positionnant Astorg comme un des leaders européens du Private Equity. La forte demande que nous avons enregistrée témoigne de la confiance des investisseurs dans notre équipe, de la robustesse de nos performances historiques, et de la qualité des équipes de management avec lesquelles nous nous associons. Nous sommes reconnaissants envers nos investisseurs historiques pour leur soutien massif, et sommes honorés des marques de confiance reçues de la part de nombreux nouveaux investisseurs. Nous déploierons ce fonds en nous appuyant sur les trois piliers sur lesquels nous avons fondé notre succès : notre stratégie d’investissement ; notre capacité à transformer et renforcer les entreprises dans lesquelles nous investissons ; et notre ADN entrepreneurial, qui nous permet d’établir naturellement des liens avec les fondateurs d’entreprise, et avec les équipes de management qui partagent cet état d’esprit. »

Jeff Orenstein, Head of Client Relations, ajoute : « Nous nous réjouissons du soutien que nous ont témoigné des investisseurs internationaux de premier plan à l’occasion de la levée d’Astorg VII. Le succès de cette levée de fonds reflète avant tout la qualité de l’équipe Astorg, qui a généré une performance très homogène, quels que soient les cycles depuis 20 ans, en restant fidèle à sa philosophe d’investissement et à ses principes d’investisseur responsable. »