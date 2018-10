Aries Alliance est le leader mondial des technologies de formage de métaux pour l’industrie aéronautique et propose des machines de formage et d’usinage de métaux ainsi que des pièces pour l’aéronautique.

La société est née en 2000 suite à la scission de l’activité de formage et usinage de métaux du groupe Alstom. Depuis, la société a mis à profit son expertise historique en matière d’ingénierie pour produire des pièces en titane formées à chaud, destinées aux principaux constructeurs d’aérostructures et motoristes européens, nord-américains et asiatiques.

Aries Alliance a réalisé un chiffre d’affaires de 100 MEUR en 2017 et emploie 350 salariés répartis sur ses trois sites de production : Nantes (France), Grenoble (France) et Monroe (Caroline du Nord, États-Unis).

Le choix de l’équipe de direction s’est porté sur Astorg à la suite d’un processus de sélection visant à identifier le partenaire le plus pertinent pour accompagner la société dans son développement futur.

Éric Guyon, PDG d’Aries Alliance, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir au capital d’Aries Alliance Astorg, qui a su identifier et comprendre notre savoir-faire unique ; Astorg a fortement contribué au développement et à la croissance des entreprises dans lesquelles ils ont investi, tout en respectant la culture d’entreprise et l’histoire de chacune de leurs participations. Leur soutien actionnarial constitue un atout majeur pour le déploiement de notre stratégie de croissance ambitieuse. ».

Christian Couturier, associé d’Astorg, commente : « Aries Alliance se distingue par son parcours remarquable dans la fabrication de machines de formage des métaux, et est reconnu aujourd’hui comme le leader mondial sur ce marché de niche. Son approche industrielle unique et disruptive sur ce métier historique a permis à la société de se développer avec succès dans la production de pièces complexes en titane. Nous nous félicitons de pouvoir soutenir la stratégie de croissance ambitieuse de l’équipe de direction. ».

Benjamin Dierickx, Directeur d’Astorg, ajoute : « Nous nous réjouissons d’accompagner Aries Alliance dans sa nouvelle phase de croissance. Nous partageons la même vision avec son équipe de direction : capitaliser sur le savoir-faire d’ingénierie unique de la société pour poursuivre le développement de l’activité de production de pièces en titane, tout en introduisant de nouvelles technologies pour accélérer la croissance sur l’activité de fabrication de machines. ».