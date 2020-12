Katia Coudray, CEO de Asteria IM déclare : « Chez Asteria IM, nous développons des solutions d’investissement financièrement rentables et ayant un impact positif sur la société et sur l’environnement. Nous voulons offrir à nos clients la possibilité de s’engager à nos côtés pour un monde de demain plus respectueux de notre planète tout en leur garantissant des plus-values financières. Pour cela, nous choisissons de travailler avec des partenaires qui comprennent nos contraintes et qui peuvent nous offrir des outils et un service de qualité. Amundi nous propose une solution de premier rang, s’appuyant sur son expérience dans la gestion, ce qui nous aide dans notre croissance actuelle et future. »

Située en Suisse et filiale du groupe REYL, Asteria IM est née en 2019 d’une volonté de proposer de nouvelles formes d’investissements. Se basant sur 14 objectifs de développement durable de l’ONU investissables (sur 17 au total), Asteria IM a pour mission de s’engager dans les grands enjeux du XXIe siècle en se consacrant à l’investissement à impact. Cette stratégie unique d’Asteria IM lui permet de proposer des services visant à rendre chaque investissement responsable sur les critères Sociaux et Environnementaux.

Cette mise en œuvre d’ALTO [ 1 ] fait partie d’un accord entre Asteria IM et Amundi, où Amundi fournit à Asteria IM ALTO [ 2 ] en mode « cloud », mais aussi des services opérationnels tel que l’exécution des ordres, le middle office et la gestion des données.

Notes

[1] ALTO : Amundi Leading Technologies & Operations est le système de gestion de portefeuilles d’Amundi, un logiciel avec un ensemble de services couvrant l’ensemble du cycle de vie de l’ordre et de l’exécution : analyse de portefeuille, conformité pré- et post-négociation, risques, performance, traitement des opérations et tenue des positions, reporting et gestion des données.

[2] ALTO : Amundi Leading Technologies & Operations est le système de gestion de portefeuilles d’Amundi, un logiciel avec un ensemble de services couvrant l’ensemble du cycle de vie de l’ordre et de l’exécution : analyse de portefeuille, conformité pré- et post-négociation, risques, performance, traitement des opérations et tenue des positions, reporting et gestion des données.