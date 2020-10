Asset Management One International Ltd. : vision globale, focus local

Asset Management One Co., Ltd (AMO) est le deuxième plus grand gestionnaire d’actifs au Japon avec plus de 487 milliards USD sous gestion et 290 professionnels de l’investissement [1]. AMO occupe une position de leader parmi les clients institutionnels et individuels au Japon. Asset Management One a son siège à Tokyo et fournit des solutions d’investissement à certains des plus grands investisseurs institutionnels du monde. Elle dispose également d’un réseau mondial de filiales à Londres, New York, Singapour et Hong Kong.

Asset Management One International Ltd., la filiale de Londres, est responsable du service aux clients institutionnels pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Asset Management One International propose une vaste gamme de stratégies et de solutions d’investissement disponibles dans une large gamme de produits incluant des fonds UCITS, dont beaucoup ont été primés, ou des mandats dédiés à des fonds souverains, des fonds de pension, des institutions financières et d’autres grands investisseurs institutionnels dans ces régions.

Investeam - la force commerciale des gestionnaires indépendants

Fondé en 2004, Investeam se spécialise dans le développement commercial de sociétés de gestion auprès d’investisseurs professionnels. Son expérience du monde institutionnel, ses ressources et sa couverture commerciale en France, lui permettront d’assister AMOI dans le développement de la notoriété de sa marque et la commercialisation de ses produits d’investissement afin de réaliser une collecte significative.

M. Andrea Favaloro, Directeur commercial, EMEA, déclare : « Travailler avec Investeam est une excellente opportunité pour nous. L’année a été mouvementée, mais AMOI a néanmoins lancé un certain nombre d’initiatives commerciales visant à faire croitre l’entreprise. Nous considérons la France comme un marché clé au sein de la région EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique) et pensons que notre marque et l’expertise en investissement que nous offrons séduiront les investisseurs professionnels Français. Nous nous réjouissons donc à l’idée d’établir une relation forte et enrichissante avec Investeam ».

M. Philippe Alter, PDG d’Investeam, ajoute : « Nous sommes très fiers d’apporter aux investisseurs professionnels en France des produits du niveau de qualité des fonds AMO. L’expertise d’AMO sur le marché japonais est évidente, ses capacités sur les marchés mondiaux sont impressionnantes et son engagement envers les investisseurs européens est indéniable ».