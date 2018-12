Le groupe Constructel Constructions et Télécommunications assure la maintenance et la construction de réseaux de télécommunications et d’énergie. Il est présent en France où il est un des principaux acteurs, ainsi qu’en Belgique, au Portugal, en Italie, au Danemark et en Allemagne au travers de filiales.

Le financement contribuera à soutenir les acquisitions de Constructel notamment au Royaume-Uni où le groupe vient d’acquérir la branche télécommunications de MJ Quinn, un des principaux fournisseurs de British Telecom.

Constructel est la principale branche d’activité du groupe Visabeira, un des plus grands groupes industriels Portugais, acteur majeur du secteur des télécommunications présent également dans l’industrie et le tourisme de luxe.

Cédric Lalain, Partner d’Artemid : « Nous sommes ravis de soutenir le groupe Constructel dans la poursuite de son développement européen sur un marché très porteur. Nous sommes convaincus de la solidité du groupe et de sa capacité à répliquer ses succès passés d’implantation à l’étranger. »